Maddalena Corvaglia, mini slip e inquadrature strategiche (FOTO)

Maddalena Corvaglia fa andare in delirio i fan con i suoi scatti bollenti, lo slip mini fa impazzire!

Continua a far andare in delirio i fan la bella e affascinante Maddalena Corvaglia. Dopo la sua fantastica festa di compleanno a sorpresa, organizzatale per i suoi 40 anni dal compagno Alessandro Viani, eccola negli scatti sexy postati su Instagram.

Sensuale e bellissima, l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha postato scatti fantastici che la ritraggono sulla torre del bagnino in una spiaggia. Sospesa, lascia vedere il suo fisico mozzafiato, che non passa ovviamente inosservato.

Dall’alto della torretta la bella Maddalena ha anche fatto a tutti gli auguri per iniziare una buona settimana. I fan hanno colto l’occasione per farle i complimenti sulla sua forma fisica, davvero invidiabile.

Maddalena Corvaglia fa impazzire i fan con il micro slip

Negli scatti però i fan hanno anche notato un dettaglio, che non è sfuggito ai loro occhi attenti. Infatti, la Corvaglia indossa un bikini, ma soprattutto uno slip minuscolo, davvero piccolissimo. Poiché è anche sgambato lascia vedere un lato B da urlo, che i fan non hanno potuto fare a meno di ammirare.

Molti hanno anche fatto lo zoom per guardare questa meraviglia da vicino e la scritta di Maddalena era stata messa apposta in previsione di questo. Infatti, sullo scatto ha riportato le parole, alzi la mano su chi non ha fatto zoom.

Come era normale, sono stati in molti a farlo e anche i like sono stati tantissimi, ben oltre 23.500. Fra i commenti alcuni le hanno fatto i complimenti per i suoi addominali d’acciaio. Qualcun altro le ha anche detto che il tempo passa ma lei è sempre più bella.

La Corvaglia e la Canalis ai ferri corti

Nata nel 1980, Maddalena Corvaglia ha presentato Paperissima Sprint dal 2016 al 2018, programma andato in onda su Canale 5.

Nel 2014 e 2015 è stata protagonista di ‘My Bodyguard’ su Agon Channel. Ha anche preso parte al talent ‘Si può fare!’ su Rai 1 come concorrente. Da qualche tempo non si frequenta più con la sua amica Elisabetta Canalis, con la quale era in coppia sul bancone di ‘Striscia la Notizia’.

Pare che le due donne abbiano litigato a causa di una palestra che avevano aperto insieme a Los Angeles. Elisabetta Canalis non era presenta al party di Maddalena, ma potrebbe anche non essere stata invitata. Quale sarà la verità?