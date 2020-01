Grande Fratello Vip 4: Licia Nunez disgustata, trova sporca la tavoletta del bagno, è stato Ivan [VIDEO]

Casi precedenti al Grande Fratello

Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 4. Un appuntamento in cui ci sono stati dei confronti, ma anche un’eliminazione. Infatti, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto entrare nella casa di Cinecittà Valeria Marini che ha avuto un tu per tu abbastanza acceso con la rivale Rita Rusic.

Mentre l’eliminato è stato Pasquale Laricchia non prima di aver affrontato di persona la scrittrice Barbara Alberti. Dopo la lunga diretta, però, intorno alle due di notte è accaduto qualcosa di disgustoso che ha lasciato letteralmente scioccata Licia Nunez.

Fatto disgustoso al Grande Fratello Vip 4

Chi ha seguito le ultime edizione del Grande Fratello sa perfettamente che nel bagno è successo di tutto. L’anno scorso, ad esempio, un inquilino ha pure vomitato intasando il lavandino.

Ma c’è chi ha lasciato ricordini di varia natura nel water. Una circostanza disgustosa che fece infuriare Francesca De André al GF 16. Un episodio che si è ripetuto nella quarta edizione Vip, quella condotta dal giornalista Alfonso Signorini e Pupo e Wanda Nara come opinionisti.

GF Vip 4: Ivan Gonzalez sporca il bagno, la confessione di Licia Nunez

Nel cuore delle notte, dopo il quinto appuntamento del Grande Fratello Vip 4, pare che uno degli inquilini della casa più spiata d’Italia abbia fatto i suoi bisogni sulla tavoletta del water. A rendere nota la disgustosa notizia è stata Licia Nunez, attrice ed ex dell’attivista Imma Battaglia.

Mentre stava parlando con Antonella Elia impegnata a rilassarsi nella vasca da bagno, la concorrente le ha detto che era alla toilette e si è accorta che Ivan Gonzalez l’ha fatta sulla tavoletta.

Chiamandolo in causa per avere delle spiegazioni, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island Vip le ha detto che andava di corsa. Un video che in pochissimo tempo è diventato virale scaturendo diverse reazioni da parte del popolo del web. Ecco la clip in questione che ha ricevuto migliaia di visualizzazioni: