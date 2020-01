Omicidio Samira, Mohamed è tornato in Italia: ecco dove è recluso

Come sappiamo, Mohamed Barbri, marito di Samira El Attar, è stato negli ultimi tempi arrestato in Spagna, raggiunto da mandato di cattura internazionale a Madrid. L’uomo è tornato in Italia da alcune ore.

È sbarcato all’aeroporto di Milano per essere trasferito al carcere di San Vittore. Ricordiamo come Mohamed sia al momento accusato di omicidio ed occultamento del cadavere della moglie.

Lo scorso 1 gennaio, Barbri aveva lasciato l’Italia per fuggire in Spagna. Poche ore prima di lasciare il nostro paese, il 39enne di origine marocchina avrebbe detto alla suocera Malika, madre di Samira, che nessuno sarebbe mai riuscito a prenderlo. Si sbagliava.

Omicidio Samira: nuovo sopralluogo a Stanghella

Come leggiamo da FanPage, a Stanghella (Padova) si è svolto un nuovo sopralluogo da parte dei carabinieri, in via Gorzon Sinistro Inferiore. Qui Mohamed Barbri avrebbe trascorso tre ore la notte del presunto omicidio della moglie Samira El Attar.

Quella stessa notte, il marocchino non risulta aver denunciato la sparizione della 43enne, con la scusa di aver trovato ben due caserme chiuse. Si era trattenuto in via Gorzon Sinistro Inferiore dalle 4 alle 7 del mattino. Nel corso del nuovo sopralluogo i militari hanno ispezionato un tombino che nasconde un vecchio pozzo, oramai inutilizzato, all’interno di cui hanno cercato elementi utili per le indagini.

12 tracce biologiche trovate nel casolare

Intorno al casolare risultano essere state isolate e repertate ben 12 di tracce biologiche destinate all’analisi da parte degli esperti del Ris di Parma. Il Dna prelevato dalle tracce in questione verrà confrontato con quelli di Samira El Attar e Mohamed Barbri. Gli inquirenti ritengono che si sia consumato un delitto avente come vittima la donna, madre di una bambina. Mohamed, ovvero l’autore dell’omicidio, si sarebbe sbarazzato di Samira per questioni economiche.

È bene sapere come Samira e Mohamed ricevessero un assegno di accompagnamento a causa di problemi di salute della loro figlioletta. Tuttavia, Samira avrebbe deciso di separarsi dal marito.

In tal caso, quest’ultimo avrebbe perso la sicurezza dei soldi derivati dal precitato assegno, unico sostentamento economico per il 39enne, patito per il gioco d’azzardo. Con la separazione da Samira, Mohamed non avrebbe potuto più usufruire, inoltre, del denaro guadagnato grazie al duro lavoro della moglie.