Spoiler Una Vita dal 27 gennaio al 2 febbraio: Liberto fa il primo combattimento, Lucia si dispera

Gli spoiler di Una Vita della settimana che va dal 27 gennaio al 2 febbraio rivelano che Liberto si troverà a prendere una decisione che deluderà moltissimo Leonor. Lucia e Telmo, invece, saranno colti dai sensi di colpa, ragion per cui proveranno a dimenticarsi reciprocamente.

Samuel, intanto, andrà da Fra Guillermo e metterà in atto il suo piano per sbarazzarsi del sacerdote. Quest’ultimo giungerà nel paesino per redarguire il suo rampollo.

Una Vita: Telmo e Lucia decidono di allontanarsi

Negli episodi di Una Vita, che andranno in onda fino al 2 febbraio, vedremo Telmo e Lucia vivere una crisi molto profonda. I due protagonisti, infatti, dopo essersi lasciata andare alla passione, saranno devastati dai sensi di colpa.

A tale scopo, decideranno di incontrarsi per fare chiarezza sui loro sentimenti. Tale occasione, però, non si rivelerà molto propizia per i due, sta di fatto che non faranno altro per allontanarsi sempre di più.

Telmo si chiuderà in un percorso di penitenza, mentre Lucia, disperata, distruggerà il ritratto della donna su cui stava indagando insieme al sacerdote. Tutto questo, però, non basterà a Samuel, dal momento che l’uomo vuole sbarazzarsi in modo definitivo del suo rivale. Per tale ragione, si recherà da Fra Guillermo e gli mentirà dicendo che Telmo si è avvicinato a Lucia solo per la sua eredità.

Trame al 2 febbraio: la decisione di Liberto e di Casilda

Preoccupato per l’anima del suo adepto, il frate giungerà ad Acacias per parlare con il sacerdote. Nel frattempo, un’altra questione animerà le puntate di Una Vita in onda fino al 2 febbraio. Inigo, infatti, spingerà Liberto ad affrontare la sua prima gara i boxe.

Flora, poi, sentirà quest’ultimo fare delle confessioni molto compromettenti al suo amico e per questo chiederà a suo fratello di informare Leonor. Casilda, invece, sarà sempre più devastata dai sensi di colpa per quello che sta facendo a Ceferino.

Lolita, però, proverà a dissuaderla dicendole che la sua felicità e quella di Antonito dipendono solo da lei. La donna, allora, decide di assecondare la volontà della sua amica e prosegue nel suo piano. Ceferino, dal canto suo, proverà a dimenticare la donna che gli ha fatto perdere la testa, ma non ci riuscirà. I due, infatti, si lasceranno andare ad un bacio appassionato.