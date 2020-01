‘Sono stata arrestata…’: Francesca Cipriani choc, la confessione a poche ore de La Pupa e il Secchione

Francesca Cipriani racconta quando si fece arrestare

Stasera su Italia 1 va in onda la terza puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa, condotta magistralmente da Paolo Ruffini e con la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani. Per l’occasione, l’ex gieffina ha rilasciato una lunga intervista al magazine Nuovo TV parlando della sua precedente esperienza nel programma Mediaset.

L’opinionista ed inviata di Barbara D’Urso si differenzia dalle Pupe attuali non solo per essere stata unica e singolare, ma anche perché all’epoca di fece arrestare. Ebbene sì, la giunonica Cipriani ha svelato che le ragazze della terza edizione sono molto simpatiche ma come lei non ce ne sono.

Poi ha ricordato quando si è buttata nella Fontana dei Trevi a Roma facendosi arrestare dalle forze dell’ordine. Francesca voleva emulare Anita Ekber de La Dolce Vita per essere stata esclusa dalla trasmissione.

Le due novità de La Pupa e il Secchione e viceversa

Rispetto alle precedenti edizioni de La Pupa e il Secchione, quella del 2020 si differenzia per due cose. In quella di quest’anno è possibile vedere anche i Pupi e le Secchione. Per questa ragione la produzione del programma ha voluto aggiungere al titolo ‘e viceversa’.

Intervistata dal periodico Nuovo Tv, Francesca Cipriani si trova d’accordo nel vedere anche i cosiddetti ‘Pupi’. L’ex gieffina, infatti, ha ammesso che ormai nella nostra società c’è questa figura di uomo, ovvero coloro che curano il proprio corpo. Come è felice anche per l’introduzione delle ragazze che sono preparate nella letteratura, storia, geografia e altre discipline.

Il rapporto tra Francesca Cipriani e Paolo Ruffini

L’intervista per il settimanale diretto da Riccardo Signoretti si è conclusa col giudizio di Francesca Cipriani sul collega Paolo Ruffini. La giunonica abruzzese, infatti, ha detto che con l’attore livornese si trova benissimo perché c’è un grande feeling. Poi ha precisato che hanno solo un rapporto d’amicizia e niente di più, spegnendo qualsiasi gossip dopo che l’artista toscano si è lasciato con la storica fidanzata e collega Diana Del Bufalo.