Barbara D’Urso, il dolore per un lutto difficile da dimenticare: ‘Ricordi…’ [FOTO]

Il ritorno di Live Non è la D’Urso

Domenica scorsa in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del 2020 di Live Non è la D’Urso, il talk di Barbarella. Un esordio in positivo visto che ha battuto in termini di share la concorrenza.

Tra le varie argomentazioni affrontante si è fatto una specie di processo a Salvo Veneziano, espulso dalla casa del Grande Fratello Vip 4 dopo aver pronunciato delle frasi orribili nei confronti delle donne.

Prima di cambiare argomento, la padrona di casa Barbara D’Urso ha voluto rendere omaggio ad uno che è diventato simbolo del reality show ambientato a Cinecittà. Stiamo parlando di Pietro Taricone, il ragazzo casertano che ha partecipato alla prima edizione.

L’omaggio delle D’Urso a Pietro Taricone

Una clip, quella mandata in onda a Live Non è la D’Urso che ha letteralmente toccato il cuore del pubblico di Canale 5, ma in particolare quello di Cristina Plevani. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello era ospite in studio insieme ad altri ex storici gieffini come Salvo Veneziano e Sergio Volpini, entrambi usciti dall’attuale edizione del reality show.

Per tutta la durata del filmato, l’ex bagnina ha avuto un’espressione sofferente e qualche istante prima della fine del video ha preferito lasciare il salotto di Lady Cologno. Successivamente ha spiegato di essere ancora in sofferenza quando vede delle immagini di Pietro Taricone. Ricordiamo che quest’ultimo e la Plevani avevano avuto un piccolo flirt all’interno della casa di Cinecittà.

Barbara D’Urso pubblica su IG una foto con Taricone

A distanza di un paio di giorni Barbara D’Urso ha voluto fare un altro omaggio a Pietro Taricone, morto a causa del paracadute che non si è aperto in tempo durante un lancio. Nello specifico, la conduttrice napoletana ha condiviso uno scatto vintage sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Nella foto la si vede con un taglio a caschetto mentre ha al suo fianco il giovane casertano. Un’immagine scattata mentre conduceva il reality show ‘Uno due tre stalla’. A corredo questa piccola didascalia: “Ricordi” e una serie di hashtag. Ecco il post in questione: