Caos a Uomini e Donne, Gemma Galgani pizzicata senza abiti addosso: ‘Ecco con chi era…’

Le registrazioni del parterre senior di U&D

Qualche giorno fa sono state realizzate le registrazioni del Trono over di Uomini e Donne. Stranamente, la produzione del dating show e Maria de Filippi hanno deciso di farle per due giorni consecutivi. Alcune sono già andate in onda, mentre altre ancora no. In quelle inedite sono contenute le immagini di una doppia sfilata.

Ebbene sì, prima sulla passerella vedremo le dame e successivamente anche i cavalieri. E stando alle anticipazioni fornite dal portale Il Vicolo delle News, la protagonista indiscussa è stata ancora una volta Gemma Galgani. Quest’ultima, reduce dell’addio a Juan Luis Ciano e alla chiusura con Marcello, sarebbe stata stata pizzicata semi vestita dietro le quinte.

Le sfilate al Trono over di Uomini e Donne

Come anticipato prima, le prossime puntate del parterre senior di Uomini e Donne saranno dedicate esclusivamente alla sfilate di dame e cavalieri. Naturalmente ci sarà spazio anche alle gag tra due protagoniste, ossia Gemma Galgani e Tina Cipollari. Chi segue il dating show di Maria De Filippi sa perfettamente che la vamp frusinate ha più volte criticato la dama torinese per gli abiti scelti per le sfilate.

Ad esempio, ultimamente la piemontese si è fatta vedere sulla passerella in veste di sirenetta. Una mise che ha lasciato a bocca aperta tutti i presenti, in più i due opinionisti, tra cui Gianni Sperti, le hanno detto di vergognarsi.

Tina Cipollari sconvolta

Ma a quanto pare è accaduto qualcos’altro. Stando ad alcune indiscrezioni, dopo la prima sfilata Gemma Galgani è stata seguita di nascosto da Tina Cipollari. Quando la dama torinese è uscita dallo studio per cambiarsi d’abito, per essere pronta per la seconda sfilata, la piemontese ha fatto il gesto delle corna alla vamp frusinate che, presa dalla foga, le è corsa dietro.

A quel punto le telecamere di Uomini e Donne non hanno ripreso la scena, ma si è visto solo la sagoma dell’ex fiamma di Giorgio Manetti semi vestita dietro il separé. Una scena che ha letteralmente sconvolto l’ex moglie di Kikò Nalli.