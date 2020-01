Barbara Alberti Grande Fratello Vip 4 contro Francesco Mogol “mi ha molto deluso”

Scontro acceso nella casa del Grande Fratello Vip 4, Barbara Alberti e Pasquale Laricchia

Ancora polemiche della casa del Grande Fratello Vip 4 dove Barbara Alberti spiega che molto spesso cambia stato d’animo. La concorrente della casa del Grande Fratello, nota scrittrice, giornalista, opinionista, a mettere tutti i suoi limiti e spiega che molto volte è iperbolica nella sua vita e anche nel linguaggio.

I termini che utilizza però molto spesso servono per dare colore a ciò che dice. La donna è finita nel mirino di un salotto televisivo in cui ci si è resi conto di come sia difficile per Pasquale Laricchia, talvolta, parlare con lei.

Infatti, Alberti molto spesso con la sua cultura ha messo in difficoltà il ragazzo. Francesco Mogol però ha detto che invece, preferisce molto le persone che magari sono più ignoranti riescono però a dire le cose in faccia, piuttosto invece chi parla alle spalle come la scrittrice.

Infatti, secondo lui la donna non si sta comportando bene all’interno della casa. Mogol non ha gradito che abbia chiamato il ragazzo in appellativi sbagliati e in particolare, gli ha detto che ha una faccia da assassino.

Lite tra Barbara Alberti e Laricchia, le accuse della scrittrice

La lite tra Barbara Alberti e Pasquale Laricchia nella casa del Grande Fratello è stata oggetto di una precedente discussione. Infatti, la scrittrice ha sostenuto che il ragazzo è particolarmente stupido e che inoltre, in diverse occasioni dimostra che non riesce nemmeno a capire cosa si vuole dire.

Spiega anche che è una persona ricca di aggressività e di violenza, nonché frustrato. Addirittura ha voluto dire che ha una faccia da assassino, cosa che ovviamente il ragazzo non ha gradito.

La risposta di Pasquale Laricchia e i rapporti in casa

Pasquale Laricchia spiega che nei suoi confronti da parte della donna c’è un preconcetto e quindi, è come se avesse un problema che non è in grado di superare. La donna dal canto suo, si dice ancora una volta inquietata dalla presenza di Laricchia.

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 4, Barbara Alberti è la più anziana. Non è un caso, infatti, che alcune volte anche quella che è un po’ più distante da alcune dinamiche. Ha avuto problemi anche con altre persone all’interno della casa. Lei stessa però ha ammesso che molte volte dice delle parole in maniera risentita proprio perché fa parte del suo carattere.