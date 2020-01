Il ritorno di Giorgio Manetti, le parole su Gemma Galgani: ‘Mi fa stare male vederla soffrire…’

Giorgio Manetti si confessa al magazine Vero Tv

Senza ombra di dubbio, Giorgio Manetti uno dei protagonisti di questi primi dieci anni del Trono over di Uomini e Donne. L’unica persona che in questo decennio è riuscito a instaurare una storia d’amore con Gemma Galgani durata circa nove mesi. Una relazione che ha interrotto la stessa dama torinese quel famoso 4 settembre del 2016.

La sua permanenza all’interno del parterre senior è durata un’altra stagione ma, visto i numerosi attacchi soprattutto da parte di Gianni Sperti, il gabbiano fiorentino decise di lasciare la trasmissione. Ora l’ex cavaliere toscano è tornato a parlare attraverso un’intervista per il magazine Vero Tv.

Il gabbiano fiorentino dispiaciuto per Gemma Galgani, poi la stoccata al Trono over

Intervistato da Vero Tv, Giorgio Manetti è tornato a menzionare la sua ex Gemma Galgani. Quest’ultima è da dieci anni che fa parte del Trono over di Uomini e Donne e vederla soffrire gli fa male, ha detto il gabbiano toscano.

Poi le ha augurato altri dieci anni di televisione anche se è convinto che la dama torinese potrebbe trovare l’amore anche fuori. A differenza del Classico che ha avuto un calo d’ascolti, il senior continua a macinare successi con puntate viste da oltre tre milioni di telespettatori.

Nel corso della chiacchierata col giornalista l’ex cavaliere ha detto che non tornerebbe più nel dating show di Maria De Filippi. Da qualche tempo vede solo persone che litigano e che non hanno voglia di trovare l’anima gemella. In poche parole è una trasmissione che non sente più sua.

Giorgio Manetti felice al fianco della compagna Caterina

Durante l’intervista per il settimanale di gossip Vero Tv, Giorgio Manetti ha parlato anche della sua vita sentimentale. Il gabbiano fiorentino da tempo è felicemente fidanzato con la concittadina Caterina e, stando alle sue parole le cose procedono alla grande. L’uomo ha detto che è una persona meravigliosa e convivono in una casa sita nelle colline che circondano il capoluogo toscano. Arriveranno presto le nozze?