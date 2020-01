Un posto al sole anticipazioni 22 gennaio 2020: Samuel consola Arianna

Sono a dir poco avvincenti le anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì 22 gennaio. Si parlerà di Arianna, Marina e Bianca. Ciascuna di loro dovrà affrontare una problematica diversa ma molto importante.

La Giordano dovrà fare i conti con la verità riguardante la morte del padre. Bianca sarà alle prese con un altro brutto giorno di scuola mentre Arianna comincerà a pagare le conseguenze della distanza di Andrea, ma sarà Samuel a consolarla.

Un posto al sole anticipazioni, trama del 22 gennaio

Arianna riceverà una misteriosa telefonata che la lascerà a dir poco sorpresa. Successivamente, la donna incomincerà a combattere con il suo contrastante stato d’animo in quanto sentirà la mancanza di Andrea Pergolesi. La distanza dal suo amato si farà sempre di più dolorosa e la povera Arianna non saprà come comportarsi.

Quando il nuovo aiuto chef vedrà la Landi (Samanta Piccinetti) giù d’umore cercherà di scuoterla. Pur di farla tornare a sorridere, Samuel escogiterà qualcosa di simpatico che sicuramente riscuoterà successo.

Spoiler Un posto al sole: Marina apprende la verità sul padre

Intanto a Palazzo Palladini la famiglia Poggi-Boschi continuerà a navigare in pessime acque. Bianca affronterà un’altra pessima giornata di scuola e ciò la scoraggerà oltre a rattristarla. L’incubo della maestra Gagliardi non accennerà a rimpicciolirsi, anzi.

Non a caso la bambina sarà ancora terrorizzata dalla sua insegnante che sembra riservarle un trattamento tutt’altro che benevolo. Come reagiranno mamma Angela e papà Franco questa volta? Anche Giulia dovrà affrontare i suoi casini con Marcello, l’uomo non si farà sentire e la Poggi sarà del tutto convinta di averlo offeso dicendo qualcosa di poco carino.

E mentre ai Cantieri si respirerà una delicata atmosfera di incertezza, Marina si ritroverà in grosse difficoltà. La Giordano scoprirà tutta la verità su suo padre grazie a Fabrizio. Per tale ragione la donna con l’iconico caschetto dovrà prendere una dolorosa ma importante decisione.

Nelle prossime puntate di UPAS ne vedremo delle belle vedremo Samuel litigare con Patrizio. I due non riusciranno ad andare d’amore e d’accordo e il ragazzo cercherà persino di ‘fregare’ il posto di lavoro di Samuel per darlo a suo fratello Diego. Marcello, invece, tornerà a farsi sentire e continuerà a manipolare l’ignara Giulia.