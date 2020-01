Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 gennaio 2020: le previsioni giornaliere per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 22 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per i nativi dell’Ariete sarà una giornata sottotono, invece, per le persone dei Gemelli sarà emozionante. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di mercoledì per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 22 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa è una giornata sottotono. Dovete mettervi in gioco ma con cautela, altrimenti rischiate di dire una parola di troppo. Se avete presentato un progetto è molto probabile che non ci siano risposte immediate. Anche se state facendo certe cose da molto tempo, notate un certo rallentamento.

Toro – Anche se avete la Luna favorevole, vi sentite spesso in disputa, in polemica con tutte le persone chi vi stanno attorno. Tra venerdì e domenica, l’astrologo delle stelle consiglia di risolvere alcune tensioni in amore. Se una persona tira troppo la corda potreste arrabbiarvi.

Gemelli – Giornata che può portare qualche bella emozione. Siete affaticati e nervosi, ma con Marte in opposizione vi scappa la pazienza. Molti di voi vorrebbero sistemare i contenziosi rimasti in sospeso, mentre gli altri devono risolvere problemi economici e lavorativi.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata avete la Luna in opposizione ma siete ben protetti dalle stelle. Nei rapporti di lavoro e interpersonali siete sempre molto forti. Si consiglia di curare lo stomaco, che è il vostro punto debole in questa giornata.

Leone – Amate ragionare in grande e quanto avete un progetto in mente non risparmiate né energia né denaro. Questo, però, è un periodo cui guadagnate poco a causa dell’opposizione di Sole e Mercurio.

Vergine – Le prossime 48 ore sono importanti perché avete Saturno, Giove, Urano e Luna favorevoli. Un primo indizio di fortuna ci sarà se dovete incontrare persone per chiudere delle questioni che vi interessano. Se avete già fatto delle richieste, in questi due giorni possono arrivare delle belle risposte.

Previsioni di mercoledì 22 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – I ricordi del passato possono ritornare a galla anche nelle settimane migliori. Avere una Luna dissonante per due giorni può rappresentare nervosismo. Meglio rimandare a venerdì tutte le discussioni che possono nascere in queste ore.

Scorpione – Dovete stare attenti alle questioni economiche e professionali perché in questi giorni avrete la testa tra le nuvole. Tra venerdì e domenica dovete stare attenti a non perdere nulla. Quando siete nervosi non ragionate, rischiate anche di perdere tempo e cose importanti come le chiavi o portafogli. Non perdete la pazienza.

Sagittario – Rispetto alla giornata di ieri, questo mercoledì vi aiuta a confrontarvi meglio con gli altri. Questa settimana è partita in maniera faticosa e magari ci sono ancora i postumi di un’influenza. Se in questi giorni l’amore è distante o poco chiaro, a febbraio molte cose si schiariranno.

L’oroscopo di Paolo Fox del 22 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Gli artigiani o coloro che lavorano in proprio potrebbero avere delle discussioni lavorativi. Se avete un problema di natura legale o burocratica dovete risolverlo entro 48 ore.

Acquario – Giornata importante per le relazioni. Sole e Mercurio nel segno portano grande idee che riguardano un trasferimento, un cambiamento di lavoro o una riorganizzazione della propria vita. Ci sono molte cose da sistemare entro la metà del 2020.

Pesci – Non potete vivere senza l’amore. Siete sempre desiderosi di passione. A volte, riversate queste emotività quando vi occupate di arte, spettacolo o musica, perché la creatività è la vostra valvola di sfogo. Venere nel segno vi aiuta a reagire.