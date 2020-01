Uomini e Donne: ex protagonisti del programma si scagliano contro Giulio Raselli

Giulio Raselli ha fatto la sua scelta ma molti protagonisti di Uomini e Donne si sono scagliati contro di lui. Ecco che cosa è successo.

Uomini e Donne: Giulio Raselli al centro della polemica

Giulio Raselli è giunto alla sua scelta dopo un percorso come tronista a Uomini e Donne dallo scorso settembre. Alla fine l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia ha deciso di scegliere Giulia D’Urso.

Nella puntata di lunedì 20 gennaio in diretta su Canale 5, Giulio ha chiamato in studio prima Giovanna e le ha spiegato che non sarebbe potuta essere lei la scelta perché si è innamorato di Giulia. Giovanna l’ha presa molto male vedendo nel tronista poca sensibilità nei suoi confronti e fretta di mandarla via.

Tra Giulio e Giovanna è nato un piccolo battibecco in cui lei ha detto di essere stata presa in giro per quattro mesi, mentre lui si è arrabbiato per come Giovanna è riuscita sempre a rovinare tutto. Tuttavia, molte persone, tra cui gli opinionisti Gianni Sperti e Jack Vanore, non hanno approvato per niente l’atteggiamento di Giulio.

Ex protagonisti di Uomini e Donne contro Giulio Raselli

Dopo la scelta alcuni ex ed attuali protagonisti di Uomini e Donne si sono scagliati contro Giulio Raselli. In puntata Gianni Sperti non ha potuto non dire la sua opinione, ovvero che Giulio ha preso in giro Giovanna per “allungare il brodo” quando in realtà era già sicuro della sua scelta.

Dai social sono spuntati alcuni commenti. Ad esempio, Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, ha scritto qualche parola a Giovanna dicendole che merita molto di più di Giulio che ha fatto lo “sbruffone” dall’inizio alla fine. (Continua dopo la foto)

Non solo, anche Alessandro Zarino (ex compagno di trono di Giulio) ha voluto lanciare una piccola frecciatina attraverso una sua Instagram Story. Infine, anche Jack Vanore dopo la puntata ha parlato della scelta sui social.

Secondo l’opinionista Giulio non si è comportato bene nei confronti di Giovanna, si è rivolto a lei in un modo poco opportuno. Giovanna ha investito tanto durante il percorso ed era il minimo che avesse una reazione di quel genere. Voi che cosa ne pensate del comportamento di Giulio?