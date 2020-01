‘Mi manchi…’: Yari Carrisi ricorda Ylenia, da New Orleans le drammatiche Foto

Yari Carrisi proprio come tutta la sua famiglia non smette di pensare ad Ylenia. Il figlio di Al Bano è ritornato nella cittadina di New Orleans, proprio dove è scomparsa sua sorella. Sul suo profilo Instagram, infatti, sono spuntati degli scatti che lo ritraggono sotto un albergo e lungo il fiume Mississipi.

Yari Carrisi ritorna a New Orleans e ricorda sua sorella

Yari Carrisi ed Ylenia erano molto legati. Da quel tragico giorno, ovvero dal 1 Gennaio 1994, tutto è cambiato segnando sempre la sua vita. Al Bano e Romina hanno sperato per lunghi anni che la loro piccolina ritornasse ma purtroppo ancora oggi nessuno sa cosa le è accaduto.

Chissà se per lavoro o solamente per nostalgia, Yari è ritornato in quel tragico posto, condividendo però con i suoi follower il proprio dolore. Con una foto su Instagram, il cantante si è avvicinato ad un hotel 'Le Dale', posto in cui sua sorella insieme all'amico Alexander Masakela, ha alloggiato gli ultimi giorni prima di far perdere le proprie tracce.

Passeggiando per la cittadina, Yari si è fermato anche lungo il fiume Mississipi e con gli occhi puntati al cielo le ha dedicato un dolce messaggio.

Che fine ha fatto Ylenia Carrisi?

Nonostante siano trascorsi 26 anni dalla sua scomparsa, ad oggi nessuno sa cosa sia successo ad Ylenia Carrisi. Se da un lato Al Bano sembra convinto che sua figlia sia morta, dall’altra Romina e Yari continuano a sperare. Madre e figlio, infatti, pensano che la giovane, ormai 46enne sia viva e felice in qualche parte nel mondo.

Di recente proprio la Power ha lanciato vari appelli sia ai fan sui social che in televisione, chiedendo aiuto nelle ricerche. Il misterioso viaggio dell’artista, invece, che dopo tanti anni è ritornato in Luisiana e precisamente nei posti in cui ha vissuto Ylenia accende una nuova speranza.

Infatti, è possibile che ci siano delle novità sul caso e che insieme agli inquirenti, stia lavorando per trovare finalmente la verità. Per ora bisognerà solo attendere nuovi aggiornamenti.