Sanremo 2020, Georgina Rodriguez fuori dal Festival? Il retroscena inaspettato

A pochissimo dall’inizio del Festival di Sanremo 2020 uno tra i personaggi più attesi potrebbe essere fuori dai giochi, stiamo parlando di Georgina Rodriguez. La bellissima compagna di Cristiano Ronaldo dovrebbe accompagnare Amadeus in questa sua prima esperienza sul palco dell’Ariston, ma qualcosa pare stia andando storto.

Dopo il rifiuto di Monica Bellucci e del cantante Salmo, infatti, questa settantesima edizione della canzone italiana potrebbe assistere ad un’altra perdita. Stando a quanto riportato su La Stampa, infatti, Georgina avrebbe chiesto un cachet troppo alto per garantire la sua presenza.

La polemica sul cachet di Georgina Rodriguez

In queste ore, sul web sono state diffuse numerose indiscrezioni in merito ai cachet destinati ai vari protagonisti che prenderanno parte a questa edizione del Festival. Le co-conduttrici Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello e Georgina Rodriguez dovrebbero percepire attorno ai 25 mila euro. Ultime indiscrezioni di corridoio, però, rivelano che la compagna di Cristiano Ronaldo non abbia accettato un compenso così basso.

Georgina Rodriguez, infatti, pare abbia chiesto un cachet da 100 mila euro per salire sul palco del Festival di Sanremo 2020. I vertici dell’azienda RAI, però, sembrerebbero aver rifiutato di elargire un simile compenso, pertanto, la presenza della bellissima modella potrebbe essere a repentaglio.

Il direttore di RAI 1 Coletta pare abbia deciso di mettere una moratoria sui compensi rifiutando di elargire cachet troppo elevati. Voci trasversali hanno anche lasciato intendere che l’obiettivo dell’azienda era quello di consentire l’apparizione del calciatore in studio, cosa che, quasi certamente, non avverrà.

Altra perdita al Festival di Sanremo 2020?

Ad ogni modo, per ora, né la RAI né la diretta interessata hanno ufficializzato questa notizia, pertanto, non ci resta che attendere per comprendere gli ulteriori sviluppi. Intanto, i nervi di Amadeus continuano ad essere tesi. Il conduttore, infatti, in occasione del suo primo debutto sul palco dell’Ariston sta affrontando numerose batoste e polemiche.

Prima tra tutti c’è stata, sicuramente, la bufera sorta a seguito delle presunte frasi sessiste contro la Novello. In seguito, ci hanno pensato la Bellucci e Salmo a dare il ben servito al presentatore. In queste ore, invece, pare sia Georgina Rodriguez a far tremare la terra sotto i piedi al futuro conduttore del Festival di Sanremo 2020.