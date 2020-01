Il Segreto anticipazioni: Marcela scopre che Matias ha una pistola

Interessanti le puntate iberiche della soap opera Il Segreto, che ogni giorno fa compagnia ai telespettatori di Canale 5 registrando buoni ascolti. Le anticipazioni raccontano che Francisca e Isabel proseguiranno con il loro piano volto ad avere pieno potere su Puente Viejo, mentre Marcela farà una scoperta inquietante sul conto di Matias, sempre più distante da lei e dalla figlia Camelia.

Il Segreto anticipazioni: la scoperta di Marcela

Come raccontano gli spoiler della soap opera, nelle prossime puntate Francisca chiederà a Isabel di acquistare le terre che le aveva promesso. La donna cercherà di trovare qualche scusa per non mantenere il patto, ma la Montenegro sarà inflessibile.

Nel frattempo, Adolfo cercherà la complicità di Tomás per incontrare di nascosto Rosa, con la quale programmerà di andare a teatro. Peccato che i due vengano scoperti in flagrante da Ignacio, che porterà le altre figlie nello stesso teatro.

Nel frattempo, Matías verrà rimproverato dal nuovo parroco del paesino di essere un provocatore e un cattivo cristiano. Come se non bastasse, Marcela troverà una pistola nascosta nella valigia del marito ed immediatamente chiederà spiegazioni. Stando agli spoiler de Il Segreto però, il Castaneda non proferirà parola a tal proposito.

Francisca pensa a Raimundo

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, vedremo Ignacio deluso dalle sue figlie. L’uomo non perdonerà mai che gli abbiano mentito. Manuela proverà a calmarlo ma non sarà affatto facile. Urrutia, dal canto suo, gli dirà di perdonare le ragazze. Carolina e Marta consoleranno Rosa, alla quale verrà intimato di chiudere la sua relazione con Adolfo.

Intanto, Matías avrà un alterco con la moglie, che gli chiederà di restituire l’arma. Il Castaneda non la ascolterà, in quanto certo che i rivoltosi potrebbero fare del male alla sua famiglia. La Del Molino dovrà arrendersi di fronte all’insistenza di Matias. Le anticipazioni de Il Segreto continuano con la contentezza di Adolfo, che confiderà a suo fratello di aver trascorso un pomeriggio bellissimo con Rosa a teatro.

Il giovane non sa che Ignacio ha proibito alla figlia di incontrarlo nuovamente. Infine, Francisca inizierà a sentire la mancanza di Raimundo e chiederà al Marchese come mai l’Ulloa non sia venuto a cercarla.

L’uomo le nasconderà la verità, omettendo che pochi giorni prima Raimundo era giunto alla Casona chiedendo se qualcuno avesse notizie di lei. La Montenegro non sa che Isabel e il marito in realtà la stanno ingannando. Cosa succederà? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Segreto per avere altri dettagli in merito.