Marina La Rosa svela come seppe della morte di Pietro Taricone: “Maniera squallida”

Oggi, martedì 21 gennaio, a Vieni da Me è stata intervistata Marina La Rosa, la quale ha parlato della sua vita, della carriera e non ha potuto fare a meno di ricordare Pietro Taricone. In occasione di questa quarta edizione del Grande Fratello VIP, il protagonista della prima stagione del reality show è stato tirato in ballo più volte.

è stato Salvo il primo a nominarlo in occasione della puntata d’esordio del GF VIP. Adesso, a distanza di un po’ di giorni, ci ha pensato quella che a suo tempo era definita la gatta morta della casa. La donna ha fatto una confessione inaspettata in merito al modo in cui apprese della morte del suo amico.

Ecco come Marina La Rosa ha scoperto la morte di Pietro

Nel corso dell’intervista con Caterina Balivo, Marina La Rosa ha parlato molto bene di Pietro Taricone. La donna ha detto che, dopo la loro partecipazione al reality, rimasero molto amici. Per tutti gli anni a seguire, fino alla tragica morte dell’ex concorrente, i due sono rimasti in contatto. Marina ha dichiarato di aver trovato in Pietro una persona estremamente buona e disponibile.

Il loro legame era davvero forte, al punto che è stata devastata quando apprese la notizia della sua morte. La protagonista dell’intervista, però ha svelato un retroscena che, forse, nessuno conosceva prima d’ora. Quando Taricone ebbe l’incidente con il paracadute, la La Rosa ricevette una telefonata da parte di una giornalista, la quale voleva commenti a caldo in merito a quanto accaduto.

Il rapporto con la moglie di Taricone

L’ex gieffina ha dichiarato di essere rimasta impietrita dinanzi quelle parole, dato che era completamente all’oscuro di quanto fosse successo al suo amico. Ad ogni modo, Marina La Rosa ci ha tenuto a specificare che, nonostante il profondo affetto che la univa a Pietro Taricone, non ha mai avuto un grande legame con sua moglie. Tra lei e Kesia Smutniak, infatti, non ci sono mai stati legami né prima né dopo la morte del “guerriero”.

Naturalmente i numerosi telespettatori della trasmissione hanno molto apprezzato le parole che Marina ha adoperato per descrivere Pietro. Su Twitter, infatti, si sono diffusi numerosi commenti di ammirazione e apprezzamento.