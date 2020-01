Grande Fratello Vip: Rita Rusic dà scandalo nella notte, ecco che cosa ha fatto

Rita Rusic si è resa protagonista di un episodio che sta dando scandalo nel web in queste ore. Ecco che cosa è successo.

Grande Fratello Vip: Rita Rusic dà scandalo

Il web sta impazzendo a causa di quello che ha fatto Rita Rusic poche ore fa nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attrice, protagonista delle ultime puntate per il confronto con l’ex marito Vittorio Cecchi Gori e la rivale Valeria Marini, si è ritirata nella sua capsule room in compagnia di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Alberto Dandolo tramite Dagospia ha diffuso in anteprima il video in cui Rita credeva di non essere ripresa e si lascia andare ad un gesto che ha destato scandalo. La donna ha spostato le sue mutandine e si è toccata le parti intime.

Ovviamente nel web si stanno dicendo tante cose, dal momento che la regia ha cambiato immediatamente immagine. Vista la presenza di Paolo e Clizia, però, è difficile credere che l’attrice si sia lasciata andare ad un momento intimo. Probabilmente si è trattato di un gesto veloce dimenticandosi di essere sotto l’occhio vigile del Grande Fratello. Voi che cosa ne pensate?

Eliminazioni e nomination

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è partita alla grande con due puntate a settimana e con tanta carne al fuoco. Già nella prima settimana l’argomento Salvo Veneziano ha fatto molto discutere e l’ex gieffino è stato squalificato.

Anche per gli altri ex non è andata bene. Infatti, sono già stati eliminati Sergio Volpini e Pasquale Laricchia. L’unico sopravvissuto degli highlander è Patrick. Eliminata anche l’influencer Elisa De Panicis che, però, è tornata per un attimo nella Casa per avere un ultimo confronto con Andrea Denver.

Nella puntata andata in onda lunedì 20 gennaio in prima serata su Canale 5 non ci sono state le nomination. Tuttavia, attraverso un particolare meccanismo che vedeva immuni e salvataggi, due concorrenti sono stati mandati lo stesso al televoto. Si tratta di Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana.

L’ex tronista sta già facendo discutere per il suo avvicinamento a Clizia, mentre l’ex Miss Italia non ha ancora avuto modo di farsi conoscere la pubblico a casa come avrebbe voluto. Tra i concorrenti, però, per la maggior parte sperano che rimanga proprio Carlotta.