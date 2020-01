Sossio Aruta ex moglie: chi c’era prima di Ursula Bennardo

Sossio Aruta e Ursula Bennardo oggi sono felici ed innamorati e stanno vivendo una favola d’amore in piena regola. Gli ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, hanno suggellato il loro sogno d’amore con la nascita della loro piccola Bianca, primogenita desiderata e voluta.

Sembra impossibile pensarli uno lontana dall’altro, eppure, in molti non sanno che il bomber di Castellammare di Stabia, prima di intraprendere una relazione con la bionda pugliese è stato sposato per molti anni.

Chi è l’ex moglie di Sossio Aruta

La sua ex moglie si chiama Rossella Neri ed il matrimonio è ufficialmente terminato nel 2015. Una relazione dalla quale sono nati due figli, Daniel Ciro e Diego. Il loro legame, durante il percorso televisivo del cavaliere a Uomini e Donne, nonostante l’addio, è balzato più volte agli onori del gossip, soprattutto dopo alcune dichiarazioni della Neri, che ha accusato il suo ex di non pagare più gli alimenti. Notizia che il bomber ha smentito chiarendo di aver avuto solamente un periodo di alti e bassi da un punto di vista economico. (Continua dopo la foto)

Sossio Aruta innamorato pazzo di Ursula Bennardo

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno vissuto un inizio non proprio semplice: il cavaliere non voleva concederle la tanto agognata “esclusiva”, lasciandosi andare a delle conoscenze parallele. E’ stata l’esperienza al reality Temptation Island ad incrinare le cose fino a farle paradossalmente aggiustare.

Sossio, complice anche una strategia di Ursula, si è riscoperto profondamente innamorato e, con il timore di perderla, ha tentato di riconquistarla in ogni modo possibile. La fatica è stata però pienamente ricompensata: il calciatore ha portato di nuovo a sè la sua dama.

Di nuovo in campo dopo il trono over di Uomini e Donne

Oggi vivono insieme in Puglia e per amore di Ursula lui ha lasciato tutto e l’ha seguita. Ed è proprio qui che ha avuto anche un suo riscatto calcistico. Solo una settimana fa lo sportivo ha infatti reso noto di essere stato acquistato da una nuova squadra. Ha dunque lasciato il lavoro in supermercato per ritornare alla sua più grande passione: il calcio.