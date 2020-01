Il Paradiso delle Signore spoiler 22 gennaio: Adelaide lascia la villa

Grande attesa per la puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 gennaio 2020 su Rai 1. I telespettatori vogliono conoscere la sorte di Federico, in sedia a rotelle dopo l’incidente nel quale è stato coinvolto.

Il ragazzo entrerà in ospedale accompagnato da Roberta, che non lo lascerà mai solo. Inoltre, Adelaide continuerà con la sua vendetta contro Umberto, reo di aver giocato con i suoi sentimenti.

La contessa lascerà la villa, nonostante Marta e lo stesso Guarnieri provino a farle cambiare idea. Infine, Luciano sarà disperato dopo aver ricevuto una chiamata di Silvia, che non avrà notizie confortanti sul figlio. Una persona a lui molto cara però, sarà al suo fianco per asciugargli le lacrime.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni del 22 gennaio 2020

Nella puntata in onda mercoledì, Roberta chiederà aiuto a Gabriella per la difficile situazione nella quale si trova Federico. La ragazza si offrirà di stare con lui in ospedale, così da dargli conforto. Intanto, Riccardo deciderà di aiutare Angela, lasciandola senza parole e visibilmente imbarazzata.

Stando agli spoiler de Il Paradiso delle Signore, la cosa non piacerà alla giovane, che aveva deciso di abbandonare il Circolo proprio per stare lontano dal Guarnieri, anche in seguito alle macchinazioni di Ludovica. Angela accetterà l’aiuto di Riccardo?

Adelaide vuole lasciare Villa Guarnieri

Le anticipazioni della puntata di mercoledì de Il Paradiso delle Signore raccontano inoltre che non saranno lievi le conseguenze della fine del rapporto tra Adelaide e Umberto. La contessa non ha accettato il fatto di essere stata presa in giro dal banchiere, decidendo di lasciarlo. La donna sarà convinta nel lasciare Villa Guarnieri.

Marta, sconvolta, proverà a convincerla a restare ma Adelaide sarà ferma sulla sue posizioni. A quel punto, Umberto le ruberà un bacio, ma non servirà a nulla. Cosa farà ora il Guarnieri?

Silvia aggiornerà Luciano riguardo le ultime novità sulle condizioni di salute di Federico. Purtroppo, solo l’operazione alla spina dorsale può dargli una speranza per tornare a camminare. L’uomo cadrà nella disperazione ma Clelia sarà pronta a consolarlo.

Silvia sarà sempre più convinta che sui figlio non abbia preso la decisione giusta e si sentirà isolata e tradita da Roberta che, invece, si mostrerà convinta della scelta coraggiosa del suo fidanzato. Infine, le anticipazioni della puntata del 22 gennaio de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 svelano che al Grande magazzino tutti lavoreranno sodo in vista dell’Expo, ma qualcosa andrà storto, tanto da far scaldare gli animi. Qualcuno combinerà un disastro che potrebbe compromettere tutto quanto realizzato per prendere parte alla manifestazione.