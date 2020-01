Inchiesta del The Sun: pedofili europei comprano bambini in Gambia per 2 sterline

Raccapricciante il contenuto dell’inchiesta del The Sun, secondo cui molti soggetti di origine europea comprano i bambini a scopo sessuale. La vendita è di appena due sterline.

La difficile situazione in Gambia: il contenuto dell’inchiesta del The Sun

In Gambia la condizione economica è precaria. Oltre ad esserci una situazione giudiziaria pari a zero, contribuisce a rendere questo il paese degli errori la compravendita di bambini. Secondo l’inchiesta del The Sun, molti pedofili di origine britannica e non solo si recano in questo paese per effettuare una “vacanza sessuale”.

Le famiglie povere, che tentano di trovare un modo per sopravvivere, vendono i loro bambini, a qualunque cifra, pur di avere un soldo per comprarsi da mangiare. Molti di questi bambini non raggiungono nemmeno i due anni di età. I reporter del giornale britannico si sono ritrovati dinanzi ad un immaginario tanto raccapricciante quanto indegno durante la loro permanenza in Gambia per espletare l’inchiesta giornalistica in oggetto.

C’è soprattutto una location turistica che ospita questi indegni e disumani incontri, dove i piccoli sono alla mercé dei pedofili orchi. Spesso i bambini sono stati avvistati anche in mare, a ” fare un bagno”. Il quadro era davvero nauseabondo.

Le dichiarazioni di Lamin Fatty coordinatore dell’Alleanza per la protezione dell’infanzia in Gambia

Lamin Fatty, coordinatore nazionale dell’Alleanza per la protezione dell’infanzia in Gambia, è stato intervistato in esclusiva (proprio per l’inchiesta del The Sun) e ha descritto nel dettaglio l’abominio del suo paese.

Pare infatti che il paese africano sia considerato il paradiso del sesso pedofilo. Le famiglie sono disperate. Alcune girano lo sguardo dall’altra parte per non vedere cosa subiscono i bambini all’arrivo degli europei.

Altre invece sono ingenue, non capiscono cioè cosa stia accadendo: credono che gli europei siano i buoni samaritani della situazione, che offrono loro soldi e aiuti ai bambini per virtù e bontà. Altre ancora nemmeno sanno che i bambini vengono avvicinati in strada da questi “esseri umani”, che di umano non hanno nulla.

Fatty ci tiene a sottolineare che gli orchi pedofili non sono soltanto uomini. Ci sono anche donne adulte che pagano per concedersi del sano sesso con ragazzi adolescenti del posto. Pur esistendo delle leggi nello stato atte ad impedire che tutto questo accada, esse non trovano mai applicazione. Il che significa consentire ai pedofili di rubare l’ingenuità dei loro bambini.