Amadeus insultato da Pino Scotto: “ha detto che hanno il c**o bello”

Amadeus è stato insultato da Pino Scotto. Il conduttore, è da giorni vittima di una polemica, riguardante una frase detta in conferenza stampa per il prossimo Festival di Sanremo.

Rivolgendosi ad una delle sue vallette, Francesca Sofia Novello, ha affermato che è rimasto colpito da lei per “la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro”. Il “grande uomo”, citato dal conduttore di Soliti Ignoti e di Sanremo 2020, è Valentino Rossi il fidanzato della Novello.

Parole che hanno scatenato una polemica, che dura da un bel pò di giorni e non vuole affievolirsi. Molti personaggi dello spettacolo hanno attaccato il presentatore 57enne. Stiamo parlando di Claudia Gerini, Ambra Angiolini e Michelle Hunziker, tra i tanti. Anche il mondo della politica non è rimasto a guardare.

Rappresentati di vari partiti, come Laura Boldrini, , sia uomini che donne, hanno espresso il loro dissenso per le affermazioni di Amadeus che, a detta del sottoscritto, ha solo voluto sottolineare il fatto che la Novello non ha mai cercato di destare attenzioni pubblicamente, nonostante sia fidanzata con un uomo più popolare di lei.

Pino Scotto contro Amadeus

Il cantante rock e metal Pino Scotto, noto oltre che per essere stato il frontman dei Vanadium, soprattutto per le sue opinioni sbroccate contro il mondo della musica attuale, la politica e lo spettacolo, ha detto la sua sul caso di Amadeus. Scotto, si è unito alla cerchia della Hunziker, Gerini e Angiolini ed anche lui è andato contro il presentatore.

In una diretta di Rock Tv, in cui era presente anche il cantante blues Fabio Treves ha accusato Amadeus di aver detto che le sue vallette “hanno un bel c**o” (cosa non vera ed inventata da Pino Scotto) e gli ha consigliato di cambiare spacciatore.

Gli insulti verso il conduttore di Sanremo 2020

Il giorno prima, in una diretta radio, l’ex cantante dei Vanadium ci è andato giù duro contro Amadeus e lo ha insultato dicendogli “co***one” ed altre offese pesanti come “da uno come lui esce solo m***a”.

Ovviamente, non si tratta di una novità per chi conosce bene il personaggio di Pino Scotto. Infatti, Scotto, 70 anni e originario di Napoli, è solito esprimere opinioni con parolacce ed insulti suscitando ilarità, ma anche provocazioni da parte dei “troll” che lo seguono.