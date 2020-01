Giuliana De Sio, gravissimo lutto per l’attrice napoletana

Morto Alfonso De Sio, papà di Giuliana e Teresa, aveva 92 anni, a stroncarlo un arresto cardiaco

E’ morto per un arresto cardiaco il papà di Giuliana e Teresa De Sio. L’avvocato e scrittore Alfonso De Sio aveva 92 anni ed è deceduto a causa dei suoi problemi di cuore, di cui soffriva da tempo.

Aveva anche subito diversi interventi e le sue condizioni negli ultimi tempi erano peggiorate. In città tutti lo conoscevano come Don Alfonso, e sapevano anche che non stava tanto bene.

L’uomo è morto mentre si trovava in casa in compagnia della terza moglie. Un attacco cardiaco è stato fatale, non gli ha neanche dato il tempo di pensare. Le sue due figlie, Teresa e Giuliana, sono accorse subito non appena hanno saputo la notizia. Le due donne abitano fuori città e non hanno esitato a correre dal padre.

Alfonso De Sio uomo molto benvoluto

Alfonso De Sio era originario di Cava de’ Tirreni, dove è nato nel 1928. Nel 2014 era stato decorato con la medaglia d’oro per i 50 di attività svolti nell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Salerno.

Si era laureato in Giurisprudenza e poi in Scienze politiche. Aveva anche preso il diploma per l’insegnamento di Diritto, economia e scienze finanziarie presso l’Istituto Nazionale Kirner. Per due anni ha frequentato l’Istituto Orientale di Napoli dove ha studiato letteratura e lingua cinese.

Alfonso è stato anche avvocato dell’Inps e ha ottenuto il primo grado di Coordinatore Generale responsabile per la Campania, presso la sede regionale di Napoli. Appassionato di lingue, oltre al cinese ha studiato il tedesco, l’inglese e il francese, ma era in grado di dialogare anche in russo e arabo.

Tanti i messaggi di cordoglio per Giuliana e Teresa

Scrittore molto noto e apprezzato, Alfonso De Sio aveva pubblicato per la casa editrice Marlin svariati libri. Nel 2016 ha pubblicato Il viaggiatore felice, nel 2017 L’onesto imbroglio e Il male di scrivere, mentre nel 2018 ha pubblicato Storia di Marco e del suo gallo.

Per la morte di Alfonso sono arrivati tanti messaggi di cordoglio dagli abitanti di Cava de’ Tirreni, che hanno ricordato l’uomo con affetto. Anche per Teresa e Giuliana De Sio sono arrivati messaggi di condoglianze. Famose e bravissime, le due artiste sono anche loro molto amate. I funerali si terranno mercoledì 22 gennaio, alle ore 15,30, alla casa dell’Estinto in via Papa Giovanni XXIII.