Inviata di Striscia la notizia è stata aggredita: finisce in ospedale (FOTO)

E’ stata aggredita a Cosenza l’inviata Erica senza k di Striscia la notizia, un parcheggiatore abusivo si scaglia contro la troupe

Aggressione per Erica senza K, l’inviata di Striscia la notizia ha avuto una brutta esperienza mentre stava girando un servizio a Cosenza. Insieme ad Erica c’era anche troupe che stava registrando il servizio riguardanti i parcheggiatori abusivi che tartassano gli automobilisti.

Il fenomeno si è ingigantito e nella cittadina sono numerosissimi i parcheggiatori abusivi che si piazzano in diverse zone della città per spillare denaro agli automobilisti. Ad essere maggiormente assediata è la zona di fronte lo Stadio Marulla.

Qui, quando ci sono le partite di calcio del Cosenza, bisogna addirittura cedere alle pressioni dei parcheggiatori. Se non si cede, si può anche rischiare di trovare la vettura non integra, oltre che non è assicurato un posto libero per parcheggiare. (Continua dopo la foto)

Un parcheggiatore si è scagliato contro Erica senza k

L’inviata di Striscia la notizia Erica senza k è andata per fare il servizio proprio mentre allo stadio giocavano Cosenza e Crotone. Con la partita i parcheggiatori abusivi erano numerosi, tuttavia uno di loro non ha gradito la presenza della troupe.

Le telecamere che lo riprendevano non sono state per niente apprezzate dal parcheggiatore, così si è scagliato contro la troupe di Striscia. Per prima cosa il parcheggiatore abusivo ha cercato di rompere il microfono che teneva fra le mani Erica senza K.

Poi l’uomo imponente ha aggredito un cameraman per la gola e lo ha spinto con violenza contro alcune vetture. Non appena si è accorto che c’era anche un’altra telecamera che lo riprendeva il parcheggiatore ha aggredito un altro operatore. L’aggressione è durata pochi minuti, ma sono stati sufficienti per arrecare danni fisici ad Erica e ai due cameraman.

I tre hanno riportato diversi traumi e contusioni

Infatti, Erica senza K e i due operatori sono finiti in ospedale. Per tutti e tre è stata data una prognosi di 7 giorni. La giornalista Erica ha riportato lombalgia postraumatica, cervicalgia e una distorsione alla caviglia sinistra e al ginocchio.

Simone e Ciro, i due coraggiosi cameraman hanno riportato diversi traumi. Simone ha riportato distorsione cervicale, trauma cranico e contusione alla coscia sinistra.

Ciro invece ha riportato distorsione cervicale, trauma mandibolare, contusione lombare e distorsione al ginocchio destro. Per fortuna sul posto sono arrivare le forze dell’ordine che erano in servizio nella zona. Gli aggressori sono stati bloccati e le immagini della troupe acquisite.