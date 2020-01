Gessica Notaro denuncia: “Uno stalker mi molesta online”

Nuove minacce per Gessica Notaro, uno stalker la molesta online, la giovane fa appello ai follower di segnalarlo

Torna nuovamente a far sentire la sua voce Gessica Notaro, la ragazza sfregiata dal suo ex con l’acido. La donna lancia un grido di aiuto perché uno stalker la molesta e fa appello ai suoi followers.

Rovinata per sempre dal terribile gesto del suo ex, che tre anni fa la colpì al viso con l’acido muriatico, l’ex Miss Romagna 2007 non si arrende. Nonostante la sua orrenda esperienza, Gessica è diventata un emblema per tante donne che subiscono violenze dagli uomini.

La Notaro è sopravvissuta a quell’aggressione che la rese sfigurata, e oggi lotta per coloro che soffrono come lei. Per mettere fine alle molestie del suo stalker ha chiesto aiuto alle migliaia di follower che la seguono. A loro ha detto di denunciare il profilo di un utente che le manda continuamente commenti e messaggi di minacce.

Gessica Notaro fa nome e cognome del suo stalker

La 30enne italo-argentina, che ha vissuto nel riminese, ancora una volta sta rivivendo l’esperienza di essere molestata. Da qualche tempo, infatti, qualcuno l’ha presa di mira, magari proprio perché è diventata così celebre.

Il suo è diventato un caso nazionale e tutti oggi conoscono Gessica Notaro. La donna ha anche preso parte ad eventi, incontri, convegni dedicati proprio alla violenza contro le donne, ma anche contro le violenze di genere.

Per impedire che lo stalker continui a minacciarla ha dunque detto tutto di lui, così tutti sanno chi è lo possono bloccare. Ha quindi chiesto ai follower di fare la segnalazione e così farlo bloccare dalla piattaforma.

Non è la prima volta che Gessica è vittima di stalker

Per Gessica Notaro tuttavia non è la prima volta che viene molestata da uno stalker e anche in passato è stata vittima degli haters. Purtroppo, se da un lato è diventata un’icona perché ha lottato e combattuto in prima persona per superare quell’accaduto, dall’altro alcuni la odiano.

L’odio di queste persone probabilmente viene dalla frustrazione, perché è assurdo odiare Gessica perché ce l’ha fatta. Anche quando ha presto parte a Ballando con le stelle è stata minacciata e sono volati verso di lei commenti molto pesanti e cattivi. Per fortuna i suoi fan la sostengono e le vogliono bene, e la incoraggiano a continuare le sue lotte.