Uomini e Donne, anticipazioni 22 gennaio: Gemma accasciato sulla passerella

Secondo appuntamento del parterre senior di U&D

Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5, subito dopo la serie Una Vita va in onda il secondo appuntamento del Trono over di Uomini e Donne. Dopo la prima parte della puntata dedicata alla sfilata delle dame, in quella odierna vedremo quella dei cavalieri.

Stando alle anticipazioni diffuse in rete dal sito internet Il Vicolo delle News, Tina Cipollari sarà costretta a chiamare il medico perché la sua acerrima nemica Gemma avrà un leggero mancamento. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma.

Spoiler Trono over: la sfilata dei cavalieri

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che Jean Pierre sfilerà in smoking. Mattia in completo blu e sneakers, mentre Marcello si presenterà sulla passerella in stile dandy con pantaloni scozzesi. Sfilerà anche Massimiliano che imiterà la, star hollywoodiana Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo.

Quest’ultimo quando scenderà dalla pedana prenderà Aurora in braccio, le bacerà il collo, le farà fare il giro dello studio e poi la porterà dietro le quinte. Stando alle anticipazioni, sembra che la bacerà e subito dopo riceveranno la standing ovation da parte di tutto il pubblico.

Uomini e Donne: in studio si surriscalda l’ambiente, Gemma ha un mancamento

Le anticipazioni dell’appuntamento odierno del parterre senior di Uomini e Donne, rivelano pure che Gemma si commuoverà per il remake del film e il gesto del cavaliere Massimiliano verso la Galgani. Addirittura la dama sembrerà quasi avere un mancamento tanto che Tina Cipollari approffiterà dela situazione per chiamare come il suo solito il dottore.

A quel punto la stenderanno sulla passerella, poi per farla riprendere l’uomo prenderà in braccio la piemontese e le farà fare la sfilata tra le sue braccia. Dopo tale gesto lei si riprenderà di colpo. Poi sarà il turno di Erik che alzerà la temperatura in studio. Si presenterà vestito da operaio, jean attillati, stivaletti ed elmetto, camicia arrotolata smuovendo gli ormoni delle signore presenti.

Poi sarà il turno di Enzo che farà un balletto sulla musica di Michael Jackson vestito da James Bond. Infine vedremo pure Marco con le pistole in mano emulando Bond.