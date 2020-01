Svolta sul caso di Vicky Bucci, ritrovato il corpo, era scomparsa dopo una lite col compagno

La somparsa di Vicky Bucci, 42 anni è avvenuta lo scorso 18 dicembre. Il suo compagno dell’ultima notte in cui ha visto la donna ha raccontato: “Abbiamo litigato tutta la sera, poi sono uscito a comprare le sigarette e lei non c’era più” E ammette che il motivodel litigio era la gelosia:” Abbiamo litigato per gelosia, ammette, riceveva messaggi a orari che non mi piacevano”.

Il ritrovamento del corpo della donna

Il triste epilogo della donna che aveva fatto perdere le sue tracce insieme alla sua Panda rossa il 18 dicembre scorso. E’ di Vicky Bucci corpo rinvenuto nell’auto finita nelle acque del porto di Termoli e scoperto dai sommozzatori. A dare conferma dell’identita della donna la procura di Larino.

Secondo quanto raccontato, sia dal compagno della donna che dai vicini, quella notte la coppia aveva avuto un furioso litigio. Le urla che scaturivano dall’accesa dicussione sono andate avanti per ore, ovvero fino alle 3 di notte.

Stando al racconto dell’uomo, sarebbe stato lui a chiamare il fratello per cercare di ‘calmare Vicky’ che secondo il suo parere era divenuta ‘aggressiva’ e ‘ingestibile’.

Quella sera la coppia era stata a cena e poi in giro per alcuni locali. I due che avevano bevuto, una volta rientrati nella casa dell’uomo a Rio Vivo, avevano incominciato a litigare. In seguito la donna si sarebbe allontanata dall’abitazione alla guida della sua Fiat Panda senza dare più notizie di sè.

Ritrovato il corpo di Vicky Bucci, era già finita in ospedale perché picchiata

L’indomani Il suo telefonino è stato ritrovato al porto con all’interno l’ultima Sim comprata da Vicky. Il numero era in possesso esclusivamente di amici e familiari, che ora temono che a Vicky sia stato fatto del male. La donna aveva voluto cambiare il numero del cellulare perché qualcuno la molestava.

La donna, solo 10 giorni prima che sparisse, era finita in ospedale accompagnata dalla madre, con un occhio nero e vari ematomi sul corpo. Anche se aveva ricevuto forti percosse, da lasciare segni visibili, la donna non aveva voluto denunciare il suo aggressore.

E’ stato il 50enne l’ultimo a vedere Vicky, la coppia si era legata di recente. Un rapporto, secondo quanto riferito da amici e conoscenti, segnato dalla forte gelosia di lui, in special modo nei confronti degli amici e dell’ex marito.