Una mamma confessa di aver ucciso i suoi 3 bambini

La polizia di Phoenix ha identificato la madre che ha ammesso di aver ucciso i suoi tre figli come Rachel Henry di 22 anni. E’ stata arrestata lunedì sera dopo che tre bambini di età inferiore ai 4 anni sono stati trovati morti in casa.

Una portavoce della polizia ha detto che su di lei gravano per tre accuse di omicidio di primo grado. Secondo un tweet di martedi mattina della polizia di Phoenix, la giovane ha ammesso di aver ucciso lei il figlio di 3 anni e le due figlie, che avevano 2 anni e 7 mesi.

La casa si trova nell’isolato 2500 di East Vineyard Road. La polizia non ha detto come sono morti i bambini, ma ha detto che il crimine è avvenuto nella casa. Le autorità hanno detto che la donna si è recentemente trasferita in Arizona dall’Oklahoma.

Anche se le dinamiche sono ancora sotto inchiesta la polizia di Phoenix, il sergente Mercedes Fortune crede che gli adulti siano custodi della residenza, gli investigatori sono stati visti entrare e uscire da un rimorchio giallo pallido a casa sulla proprietà martedì mattina.

Secondo i genitori i bambini si erano ammalati

La polizia sta intervistando il padre trentenne dei bambini e un parente di 49 anni che vive nella casa, hanno detto le autorità. La chiamata iniziale alla polizia di lunedì notte è stata segnalata come un annegamento di tre persone in casa. Ma i dettagli sono cambiati in seguito. Il capitano dei vigili del fuoco di Phoenix, Rob McDade, ha poi confermato che tre bambini erano morti, ma non ha fornito una causa di morte.

Gli agenti che hanno risposto alla chiamata, avevano tentato di rianimare i bambini che non erano reattivi, ma non hanno avuto successo. Non c’erano segni evidenti di trauma per i bambini, ha detto la polizia. Secondo la polizia, i genitori hanno riferito che i bambini si erano ammalati la notte precedente. Sarà ora l’autopsia a determinare le cause della morte dei tre bambini.