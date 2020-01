Uomini e Donne anticipazioni, volano biscotti e scarpe, Gemma riceve una proposta piccante e fa litigare Ida e Riccardo

Barbara De Santi scatenata

Martedì pomeriggio si sono registrate le nuove puntate del Trono over di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni diffuse in rete da Il Vicolo delle News, Barbara De Santi sarà una vera e propria furia nei confronti dei cavalieri. Il motivo?

Si è accomodata al centro dello studio per parlare della frequentazione con Marcello dicendo che hanno cenato insieme e poi lui l’ha accompagnata in albergo. Ma i racconti dei due non combaciavano per niente e il cavaliere l’ha accusata di dedicargli molto tempo perché lei lo passa spesso con le sue amiche. A quel punto la situazione ha preso una brutta piega ed è scoppiata la lite.

A quel punto la maestra gli ha lanciato un biscotto in faccia, ma non solo. Visto che il vestito le è rimasto impigliato sotto il tacco ha rischiato di cadere. Non contente ha lanciata la scarpa a Marcello scatenando una nuova discussione, ma stavolta con Armando che le ha dato della pazza.

Gemma Galgani turbata

Le anticipazioni dicono che Gemma Galgani si sta conoscendo con Emanuele, un personal trainer che quando era giovane faceva danza e fotomodello. Ma sembra proprio che il cavaliere abbia detto delle cose molto spinte su sé stesso al punto di aver fortemente imbarazzato la dama torinese.

Anche Antonella è interessato a lui, quindi Tina Cipollari ha proposta alle due donne di fare il ballo del cocco. In quel frangente sono arrivati i ragazzi di Amici 19 e hanno iniziato a danzare tutti i presenti. Alla fine Maria De Filippi ha mostrato lo sfogo post puntata dove Gems piangeva per per parole offensive ricevute dalla vamp frusinate.

Tornano Ida e Riccardo ed è già lite

Prima di concludere la registrazione, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio due ospiti: Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Ricordiamo che i due tra alti e bassi sono usciti dal Trono over di Uomini e Donne per vivere la loro storia d’amore fuori. Nemmeno si sono seduti al centro del parterre che hanno iniziato a discutere.

Il motivo? L’ex dama ha rimproverato il suo compagno perché giorni prima non ha fatto gli auguri di buon compleanno a Gemma. Un gesto che non le è piaciuto visto che è sua amica e lui la conosce molto bene. Poi hanno parlato della possibilità di trasferirsi lui a Brescia e infine hanno danzato.