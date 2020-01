Oroscopo Branko 22 gennaio 2020: le previsioni di oggi segno per segno

L’oroscopo di Branko del 22 gennaio riporta delle novità parecchio interessanti per il vostro segno zodiacale. Abbiamo la Luna in Capricorno che agevola la giornata. Epocale quadratura per i nativi del Toro, Marte è positivo per i Cancro. Quindi è un mercoledì da non sottovalutare. Vediamo di seguito, le previsioni astrologiche di questa promettente giornata.

Oroscopo 22 gennaio

Ariete – La presenza della Luna in Capricorno genera confusione ma è un passaggio fondamentale per il successo. Quindi gli arrampicatori sociali risultano favoriti. Occhio ai disturbi cronici, cercate di non comportarvi in maniera possessiva.

Toro – L’oroscopo segnale una epocale quadratura che influisce su guerra, economia e salute. La vita è cambiata o siete voi ad essere cambiati? Questo aspetto lunare favorisce gli amori a distanza, la fortuna e la passione. Si raccomandata cautela con la salute.

Gemelli – Sarà un mercoledì agitato all’interno della famiglia o nel lavoro. Dovete stare calmi e cercare il sostegno altrui. Venerdì la Luna in Acquario aprirà la porta a nuove associazioni, politica, culturale, commerciale. Eredità e bellezza.

Cancro – Marte è positivo, ciononostante è meglio prendere le distanze dallo sport poiché potreste farvi male. Occhio a questo cielo astrale, i transiti sono particolari. Potrebbe verificarsi un conflitto verbale in amore, ma ciò non intacca la passione.

Leone – Giornata benevola per le questioni pratiche e per la salute. Via via che ci avviciniamo al novilunio di venerdì, gli influssi agiscono sul benessere fisico agitandovi interiormente. In casa c’è qualcosa da chiarire, avete delle perplessità.

Vergine – Se l’amore non si è realizzato la colpa è vostra che non avete risposto ai richiami di Venere. Oggi la stella dell’amore è opposta, ma tutto può ancora succedere. Sfruttate l’energia dei potenti pianeti che vi spingono verso il successo. Soldi in arrivo.

Bilancia – Una volta venivate descritti come egocentrici e narcisisti, per fortuna siete cambiati. Comunque sia, la Luna odierna non si presenta bene al vostro segno. Forse in famiglia c’è ancora da fare qualche chiarezza, affrettatevi.

Scorpione – Avete una Venere stupenda che vi rende affettuosi, avete voglia di dare e ricevere in amore. Sapete come gira il mondo e come sono le persone, per questo non vi aspettate nulla. Anche se avete assistito qualcuno, non aspettatevi gratitudine. Non osate finanziariamente.

Sagittario – State vivendo un periodo boom, soprattutto nel lavoro, professione, carriera e affari. Oggi è una giornata colma di azione, perfetta per i soldi. Tra venerdì-sabato avrete modo di presentare un certo progetto. Il matrimonio si presenta elettrico.

Capricorno – Qualcuno ha la valigia in mano, ritorno o partenza? La Luna nel vostro segno favorisce i traslochi. Siete comprensivi verso gli altri, in casa siete pazienti, comprendete i problemi. In amore è un valido momento per sposarsi, avere figli o comprare casa.

Acquario – L’oroscopo di questa giornata invita a non nascondere i pensieri e i sentimenti. I vostri occhi parlano e si ‘leggono’ le vostre insicurezze e le preoccupazioni. Marte vi rende passionali, venerdì ci sarà il novilunio.

Pesci – Questo transito lunare è straordinario per riprendere in mano alcune questioni importanti di tipo professionale, intimo o familiare. In amore vince l’istinto. Autocontrollo