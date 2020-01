Da Maria De Filippi l’annuncio inaspettato: ‘avremo presto un bambino…’

Gli appassionati di Maria De Filippi e Uomini e Donne avranno seguito di sicuro le vicende amorose di Pamela Barretta. La dama del Trono Over nonostante abbia lasciato il parterre insieme ad Enzo continua a far parlare di se.

La giovane donna bellissima e sexy, è ritornata nel programma per raccontare come procede la sua relazione insieme all’imprenditore napoletano. I due sembra stiano vivendo una vera e propria favola d’amore e pare siano intenzionati a mettere su famiglia.

Procede a gonfie vele la relazione tra Pamela e Enzo

Pamela Barretta ed Enzo sono davvero innamorati. La coppia nonostante abbia da poco lasciato gli studi della De Filippi ha grandi progetti, non solo a livello lavorativo ma anche familiare. Infatti, sembrano voler già allargare la famiglia ma per ora i loro impegni non facilitano la ‘situazione’.

L’ex dama di Uomini e Donne da poche settimane ha messo in piedi una società, ovvero ha creato una linea di prodotti cosmetici nella sua città. Il cavaliere napoletano, è sempre in viaggio in paesi esteri e questo non li permette di stare accanto alla sua compagna come vorrebbe.

Grande annuncio da Maria De Filippi

Come in molti sanno, Pamela diverso tempo fa ha dichiarato da Maria De Filippi di avere già alle spalle un matrimonio. La donna non è mai scesa nei dettagli della sua separazione ma sembra aver sofferto tantissimo.

La Barretta, inoltre, ha anche un figlio avuto dal suo ex ma è pronta ad allargare la sua nuova famiglia. Insieme ad Enzo la sua vita è totalmente cambiata e finalmente ha ritrovato il sorriso e la forza di andare avanti. Il cavaliere è riuscito a farle attere il cuore in poco tempo e tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Il napoletano, nonostante per questioni di lavoro si è trasferito a Budapest è pronto a prendersi le sue responsabilità. Infatti, ha espresso il desiderio di voler diventare padre e di avere un figlio maschio.