Grande Fratello Vip: Salvo Veneziano si scaglia contro Alfonso Signorini e non solo

Salvo Veneziano sembra molto agguerrito verso alcuni concorrenti e lo stesso conduttore del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa ha detto l’ex gieffino

Grande Fratello Vip: la squalifica di Salvo Veneziano

A pochi giorni dall’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese si sono resi protagonisti di un episodio molto spiacevole.

Salvo, dopo una cena con gli inquilini della Casa, si è lasciato andare ad espressioni irripetibili su Elisa De Panicis. Gli altri hanno riso a crepapelle. Per questo la produzione ha deciso di squalificare immediatamente Salvo e di mandare in nomination gli altri.

Salvo contro tutti

Salvo ha chiesto più volte scusa per le frasi pronunciate dicendo che da anni combatte la violenza sulle donne e che si è semplicemente lasciato andare a discorsi ironici con i suoi amici. Alcuni giorni dopo la sua squalifica e la sua ammenda, tuttavia, l’ex gieffino ha iniziato ad andare contro alcune persone.

In primo luogo si è scagliato contro Elisa. Dopo averle chiesto scusa di nuovo, Salvo non ha accettato il discorso della ragazza, ovvero che suo padre che la guarda da casa ha 70 anni. L’ex gieffino sui social ha chiaramente detto all’influencer che è fortunata che il padre non abbia Instagram e che non possa vedere le foto che pubblica.

Non solo, ma Salvo è anche andato contro i suoi compagni di avventura ripostando sul suo profilo Instagram il commento di un utente che dava a Pasquale, Patrick e Sergio dei “falsi”. Come se non bastasse, alla fine, non si è risparmiato nemmeno sul conduttore del reality.

Quando Barbara Alberti ha dato dell’assassino a Pasquale o quando Antonella Elia ha detto “cesso” a Valeria Marini, Alfonso Signorini ha giustificato queste espressioni parlando di “iperbole”. Pupo ha fatto presente che allora anche per Salvo si doveva fare lo stesso discorso, ma Alfonso non l’ha fatto parlare.

Salvo ha riportato il tutto sui suoi social lamentandosi di questa differenza di trattamento e ricordando che anche lo stesso Alfonso più volte nelle nomination usa il termine “scannare”. Che cosa ne pensate?