Fatto spiacevole ad Avanti un altro: il brutto episodio ai danni di Paolo Bonolis [VIDEO]

Episodio spiacevole ad Avanti un altro!

Sono trascorsi alcuni giorni ma ancora sul web si parla di un episodio che ha scatenato una serie di polemiche. La clip che lo attesta è diventato virale sul web e mostra ciò che è accaduto in una puntata del game show Avanti un altro!

Nello specifico, un concorrente sardo ha detto al padrone di casa di essere un grande appassionato delle tradizioni della sua terra, la Sardegna. A quel punto ha proposto al padrone di casa di voler recitare in studio un augurio nel suo dialetto. Il conduttore non si è opposto, anzi, lo ha lasciato fare e il giovane ha recitato dei versi, incomprensibili per chi non conosce la lingua.

Concorrente maledice Paolo Bonolis

Dopo aver recitato il pubblico presente in studio e Paolo Bonolis hanno applaudito il ragazzo inconsapevoli di cosa avesse detto realmente. Dopo qualche minuto, però, sul web si è scatenata una vera e propria polemica. Il motivo? Quei versi non sono per niente un augurio ma bensì una maledizione, ovvero un ‘frastimu’ con cui si augurano le peggiori cose all’uomo o donna a cui è indirizzato.

Dopo qualche ora, infatti, il portale web ‘Sardegna Live’ ne ha riporta la traduzione in lingua italiana e il significato non è per niente positivo. A tali parole incomprensibili il conduttore capitolino, senza sapere nulla, ha risposto con un grazie.(Continua dopo il video)

Le spiegazioni dell’allevatore sardo

Essendo registrate diversi mesi fa, Paolo Bonolis non ha potuto replicare immediatamente. M dopo la messa in onda della puntata di Avanti un altro! di domenica scorsa, l’allevatore, Giovanni è stato raggiunto da un giornalista di Sardinia Post per essere intervistato.

Il ragazzo ha detto che non voleva assolutamente mancare di rispetto al presentatore come persona, né di certo augurargli qualcosa di negativo. Quindi ha ribadito che l’ha recitata con ironia e gli dispiace moltissimo che qualcuno possa aver frainteso le sue parole. Arriverà anche la replica da parte del marito di Sonia Bruganelli?