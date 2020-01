Cacciato da L’Eredità per aver offeso il game show: arriva la vendetta ai danni del conduttore [VIDEO]

Amadeus ‘minacciato’ da un ex concorrente de L’Eredità

Prima di essere condotto da Carlo Conti e dal compianto Fabrizio Frizzi, L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno era nelle mani di Amadeus. Quest’ultimo di recente è finito nella bufera per via di alcune dichiarazioni, considerate sessiste, durante una conferenza stampa a Sanremo.

Ricordiamo, infatti, che il padrone di casa de I Soliti Ignoti – Il Ritorno è il direttore artistico e presentatore della 70esima edizione del Festival di Sanremo. E mentre Monica Bellucci gli da forfait e in forse altri due cantanti, Amedeo Sebastiani ha ricevuto un avvertimento da una persona che lui conosce molto bene.

L’avvertimento di Pedro Valti al conduttore di Sanremo 2020

Nelle ultime ore, attraverso un video postato su Instagram, ha tuonato un certo Pedro Valti. Un nome che in pochi conoscono, resta il fatto che lui sa bene chi è Amadeus. I due hanno avuto modo di incontrarsi durante una puntata de L’Eredità andata in onda circa dieci anni fa. In quell’occasione l’uomo venne cacciato dallo studio perché si era preso gioco della produzione e anche del padrone di casa.

A distanza di tempo è tornato all’attacco, cavalcando le polemiche che in questi giorni hanno travolto il marito di Giovanna Civitillo. Colo lui che all’epoca rispose ‘per me è la cipolla’, si è detto pronto a rivelare a tutti come venne trattato dietro le quinte del quiz tv di Rai Uno.

L’avvertimento ad Amadeus: il video

Attraverso una clip condivisa sul suo profilo personale IG, Pedro Valti si è preso gioco dell’ex conduttore de L’Eredità, Amadeus. L’uomo ha fatto intendere di essere pronto a gettare del fango addosso all’artista Rai per il trattamento che gli ha riservato anni fa. Dopo averlo ‘rimproverato’ per le affermazioni fatte durante la conferenza stampa a Sanremo, l’ex concorrente gli ha fatto un avvertimento.

Dopo avergli detto di essere disposto a dargli un calcio al sedere, l’uomo lo ha minacciato dicendo che presto tutta l’Italia saprà cosa gli ha fatto veramente a L’Eredità. Di cosa sta parlando? Verità oppure sta cavalcando l’onda per raggiungere più visibilità? Nell’attesa di scoprire la verità ecco il filmato in questione: