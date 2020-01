Serena Enardu, avete mai visto la sua casa? Dimora chic, ex regno d’amore di Pago

Serena Enardu è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute della passata edizione di Temptation Island Vip. La bellissima sarda è entrata nel reality insieme al suo storico compagno, il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago, ma il loro percorso televisivo non ha però avuto il lieto fine tanto atteso e sperato.

Complice un’improvvisa e nuova popolarità, che dopo Uomini e Donne è ritornata prepotentemente, di lei conosciamo praticamente ogni cosa. Ma avete mai visto dove vive?

La casa in Sardegna di Serena Enardu

Serena Enardu abita in Sardena, precisamente a Quartu Sant'Elena insieme a suo figlio Tommaso. Una casa che prima condivideva insieme al suo (ex) Pago. Dalle foto che è possibile reperire sul suo seguitissimo canale Instagram, si intravede una dimora bellissima.

Il gusto è sicuramente impeccabile e rispecchia a pieno la sua eleganza.

Lo stile vintage e classico si mescola con quello moderno e nulla pare essere lasciato al caso.

Il pavimento con parquet si sposa bene con tutto l'arredamento.

Una casa di cui la Enardu è molto fiera e che fino a poco tempo fa condivideva con il suo amato Pago.

Serena Enardu cerca Pago al Grande Fratello Vip

Serena Enardu, dopo la sua esperienza a Temptation Island Vip, ha deciso di chiudere la sua storia d’amore decennale con Pago. Battibecchi, litigi, incomprensioni, hanno portato i due ad essere sempre più distanti e, complice un avvicinamento inaspettato ed improvviso con il tentatore Alessandro all’interno del villaggio dei single, la sarda si è ritrovata sempre più confusa.

Gli ex hanno trascorso mesi lontani e questo tempo è servito ad entrambi, in particolar modo alla 42enne, che si è riscoperta ancora profondamente innamorata del suo ex compagno.

Per questo, alla notizia della partecipazione di quest’ultimo al Grande Fratello Vip in veste di concorrente, ha deciso di raggiungerlo nella casa per dichiarare pubblicamente il suo ritorno di fiamma. Una scelta che ha nuovamente messo in crisi il gieffino combattuto tra il cuore e la ragione.