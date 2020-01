Amici 19: le parole di Alessandra Celentano a Javier dopo la puntata

Alessandra Celentano ha avuto qualcosa da dire a Javier dopo la puntata di sabato scorso. Ecco che cosa è successo nella scuola di Amici

Amici 19: Javier ad un passo dall’eliminazione

Javier Rojas è stato il grande protagonista della puntata di Amici 19 di sabato 18 gennaio. Facciamo un passo indietro. Nel daytime di venerdì 17 gennaio andato in onda su Real Time la produzione ha rimproverato i ragazzi per i continui ritardi, i disordini nella scuola e nel residence e i comportamenti irrispettosi nei confronti delle persone della redazione.

Javier ha avuto una reazione molto forte, ha iniziato ad inveire contro il programma dicendo che non è una bella vetrina, che nessun ballerino che ha fatto parte di Amici ha avuto poi una carriera.

Inoltre, usando molte parolacce, ha detto che lui è un professionista e che non deve essere trattato in quel modo. Il ballerino non ha voluto nemmeno parlare con Maria che ha chiesto ripetutamente di lui. Si è cambiato, ha chiamato una compagnia di ballo per essere preso, poi però è tornato nella scuola.

Durante lo speciale del sabato Javier ha avuto una crisi di pianto molto forte che gli impediva di entrare in studio. Maria è andata personalmente a prenderlo e a spiegargli che doveva affrontare questa situazione nonostante lui si vergognasse. I professori hanno deciso di dare una seconda possibilità al ballerino, anche se le reazioni di Rudy Zerbi, Stash e la stessa Alessandra Celentano sono state molto dure.

Alessandra Celentano ad Javier: ‘La tua punizione sei tu’

Nonostante la volontà di Rudy Zerbi e Stash di eliminare immediatamente Javier, Alessandra Celentano, ascoltando le parole di Veronica Peparini e Timor Steffens che volevano dare al ballerino una seconda possibilità, ha deciso di farlo rimanere.

Tuttavia, dopo la puntata i professori sono andati nella sala relax a parlare con il ballerino e Alessandra Celentano, in particolare, è stata molto chiara e dura con lui. L’insegnante di danza classica ha detto che non avrà altre punizioni perché la maggior punizione è se stesso e che l’unica cosa che l’ha salvato da quella situazione è stata il suo talento.

Dal punto di vista professionale nella scuola non cambierà niente, ma dal punto di vista umano sarà molto diverso perché anche loro si sono sentiti molto offesi da quanto detto da lui.