Uomini e Donne, anticipazioni: Barbara De Santi sbotta in studio, la dama lancia cibo e scarpe ai cavalieri del parterre

Barbara De Santi ha creato il caos in studio nell’ultima registrazione del trono over. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne, anticipazioni: Barbara De Santi si scatena in studio

Martedì 21 gennaio si è svolta una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Sono successe tante cose e ci sono state tante discussioni. Ma il web è ancora scosso dalle anticipazioni che si sono diffuse su Barbara De Santi.

Pare che Barbara sia uscita a cena con Marcello ma che al centro dello studio abbiano dato due versioni diverse della serata trascorsa insieme. Secondo lei Marcello non era interessato e ha avuto fretta di riaccompagnarla subito in albergo nonostante lei non glielo avesse chiesto.

Lui, invece, pensava di aver fatto una carineria nei suoi confronti visto che aveva detto di non stare bene. Tra i due il confronto è degenerato in una brutta lite, tanto che ad un certo punto Barbara ha lanciato a Marcello un biscotto in faccia.

Nell’alzarsi dalla sedia, Barbara è anche inciampata e stava per cadere a terra. Ma non è finita qui. Quando Marcello ha detto che lui non aveva nessuna intenzione di interrompere la loro conoscenza Barbara gli ha lanciato una scarpa.

Lo scontro con Armando

La situazione è davvero sfuggita di mano. Armando è andato a raccogliere la scarpa di Barbara per riportarla alla dama e ha colto l’occasione per dire che è sempre pronta a dire a lui che fa gesti sconsiderati ma lei è peggio. Anche Gianni Sperti ha fatto notare alla dama che non si lancia il cibo in quel modo.

Barbara di tutta risposta è andata a raccogliere il biscotto da terra e l’ha mangiato, mentre si è poi scagliata contro Armando dicendo che prima o poi porterà le prove della sua falsità. La donna è convinta che il cavaliere del parterre maschile sia fidanzato al di fuori. La sua polemica si è poi estesa a tutti gli uomini del programma, che Barbara considera falsi.

Maria De Filippi ha voluto chiudere la puntata, ma che cosa succederà nelle successive registrazioni del trono over? Non rimane che attendere le prossime anticipazioni sui protagonisti del dating show.