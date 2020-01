Sabrina Ferilli svuota il sacco: ‘Ecco perché non me la sono sentita di fare figli…’

Sabrina Ferilli sarebbe stata riconfermata a Tu si que vales

Sabrina Ferilli è reduce del grande successo ottenuto con Tu si que vales. L’attrice romana, infatti, ha preso il posto dell’uscente Iva Zanicchi nello show del sabato sera di Canale 5. Una presenza, come presidentessa della giuria popolare, voluta fortemente dalla produttrice e soprattutto cara amica Maria D Filippi.

Per tale ragione, stando ad alcune indiscrezioni circolate in rete, Queen Mary l’avrebbe riconfermata per la prossima edizione, in onda da settembre 2020. Ricordiamo che la Ferilli è felicemente sposata con Flavio Cattaneo ma i due non hanno figli. Per quale ragione? A renderlo noto è stata lei stessa.

L’attrice romana svela perché non ha figli

Dopo una serie di notizie non veritiere sul suo conto, Sabrina Ferilli ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda figli. L’attrice romana in un’intervista realizzata per La Stampa ha detto che ha sempre ragionato su quello che desiderava nella vita, ovvero facendo delle scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che voleva realmente.

L’attrice romana ha affermato che non si è mai sentita di fare figli, negli anni ha tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna. Quindi, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non se ne è fatto una malattia. Le decisioni delle altre persone non le hanno mai interessato.

La confessione di Sabrina Ferilli

Dopo un matrimonio naufragato malamente, dal 2011 Sabrina Ferilli è felicemente sposata col manager Flavio Cattaneo. L’attrice capitolina pare essersi rassegnata dicendo comunque di essere molto grata per quello che ha ottenuto in questi ultimi anni. Intervistata da La Stampa, la giurata di Tu si que vales ha detto che ognuno di noi deve essere felice di quello che ha.

Poi ha detto anche che nella vita si scelga dove si vuole andare, lei volevo essere autonoma, avere poca gente intorno, ma di grande qualità. Per questo motivo si è impegnata al massimo, sfoderando la sua grinta e determinazione, e quello che non ha avuto nella vita è perché non lo ha voluto lei.