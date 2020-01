Romina Power, la sorella è uguale a lei: ecco l’ex attrice confidente di Albano

Romina Power è da anni ormai, una protagonista assoluta del mondo dello spettacolo, nonostante abbia preferito fare un passo indietro. Le sue ospitate in tv, infatti, sono sempre più rare e selezionate, questo però, non ha impedito al pubblico di continuare ad amarla. Di lei e della sua vita privata sappiamo praticamente tutto, ma sono in molti a non sapere che ha una sorella. (Continua dopo la foto)

Chi è la sorella di Romina Power

Si chiama Taryn Power e proprio come Romina ha frequentato per molti anni l’Italia. Oggi vive in America, sua terra di origine, dove dal 1993 gestisce una fattoria tutta sua. La donna è più piccola di Romina di 5 anni e le due, anche se vivono lontane, hanno un rapporto speciale. Sono molto legate e si amano profondamente. Anche con l’ex cognato Albano ha un rapporto splendido, tant’è che l’artista ha spesso parlato di lei in termini più che lusinghieri.

La malattia che l’ha colpita

Anche Taryn ha seguito la strada della recitazione ed ha preso parte a numerose pellicole di successo. Qualche anno fa ha vissuto un periodo molto complicato a seguito della scoperta di un tumore al seno. Una battaglia che oggi ha completamente vinto.

In una intervista rilasciata di recente ha dichiarato di essersi curata con la medicina occidentale e con quella tradizionale degli Indiani di America perché aveva la necessità di ricongiungersi anche con la natura. (Continua dopo il post)

Romina e Albano a Sanremo 2020

Dopo un lunghissimo periodo di incomprensioni e battibecchi, gli ex coniugi Romina e Albano hanno ritrovato il loro equilibrio e ristabilito un ordine. Oggi sono molto legati, nel segno anche della loro splendida famiglia e dei loro figli, ed hanno ricostruito un nuovo sodalizio artistico.

In queste settimane che precedono l’inizio del Festival di Sanremo, giunto alla sua 70esima edizione condotto da Amadeus, le voci su una possibile presenza alla kermesse del duo si sono fatte sempre più insistenti.

Dopo giorni di rumors è stato lo stesso cantante di Cellino San Marco a confermare ai microfoni dell’Adnkronos la loro presenza sul palco che li ha visti trionfare anni fa, nel 1982, con il brano Felicità.