‘Escile…’: Francesca Cipriani si slaccia il costume e rimane a seno scoperto, delirio sul web [FOTO]

Francesca Cipriani e il successo a La Pupa e il Secchione e viceversa

Francesca Cipriani è una delle protagoniste de La Pupa e il Secchione e viceversa, il programma del martedì sera di Italia 1 condotto insieme a Paolo Ruffini. La giunonica abruzzese nella terza puntata ha fatto divertire il pubblico grazie al siparietto della piscina. In pratica l’ex gieffina era in costume e doveva infilarsi all’interno della vasca.

Ma per la donna l’acqua aveva una temperatura bassa mettendo in scena una gag che è diventata virale sul web. Ma qualche ora prima l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi aveva rilasciato un’intervista parlando delle attuali Pupe. L’opinionista ha detto che lei all’epoca era più svampita e addirittura si fece arrestare dalla Polizia per aver fatto il bagno nella Fontana di Trevi.

Lo scatto bollente su Instagram

Qualche settimana fa, in occasione delle vacanza natalizie Francesca Cipriani ha trascorso alcuni giorni alle Bahamas. In quel periodo i suoi follower hanno avuto l’onore di vedere diverse foto e clip sensuali su Instagram.

Nonostante siano passati diversi giorni, di recente la conduttrice de La Pupa e il Secchione e viceversa ha deciso di spolverare un nuovo scatto realizzato in quel paradiso terrestre pe mandare in visibilio tutti coloro che la seguono sui social network. Il risultato. Il suo account IG è letteralmente esploso con likes e più di mille commenti.

Francesca Cipriani si sfila il costume

Nella foto in questione Francesca Cipriani appare immersa nell’acqua cristallina di una spiaggia delle Bahamas, mostrandosi in ottima forma. La soubrette abruzzese non ha un filo di trucco sul volto, con i capelli bagnati per un effetto super sensuale. L’ex gieffina provoca i suoi follower giocando con la sua nudità.

Infatti, dopo essersi sfilata la parte superiore del costume e aver liberato il décolleté prosperoso, lo tiene appena nelle mani. Ma essendo esplosivo, gran parte è ben visibile. Un’immagine celestiale che ha lasciato a bocca aperta il milione di seguaci di IG. Oltre ai likes, un commento ha fatto sorridere tutti: “Escile”. Ecco il post in questione: