‘Uno tsunami…’: Naike Rivelli bolente, tutta nuda si aggrappa al tubo dell’acqua [FOTO]

Naike Rivelli è la regina delle provocazioni

Una cosa è certa: i follower di Naike Rivelli non restano mai delusi dalle iniziative social della loro beniamina. La figlia di Ornella Muti in questi ultimi tempi è sempre al centro dell’attenzione per via delle immagini osé che costantemente condivide su IG che conta circa 250 mila seguaci.

La 45enne può essere considerata una donna ribelle e anticonformista. Il motivo? Dietro a quei scatti in cui si mostra nuda si celano degli appelli, messaggi e provocazioni intellettuali.

Naike Rivelli e la battaglia contro il maltrattamento degli animali

Qualche tempo fa, ad esempio, Naike Rivelli ha realizzato più di un po’ per protestare contro coloro che maltrattano gli animali. In particolare la 45enne era profondamente irritata dal comportamento di Heather Parisi. Per quale motivo? La soubrette amenricana si era recata col marito e le sue gemelline a Cologno Monzese per partecipare ad una puntata di Live Non è la D’Urso.

In quell’occasione l’ex ballerina si è fatta vedere in studio con una borsa molto costosa. Fin quei nulla di così scandaloso se non fosse che l’accessior era realizzata con pelle di coccodrillo bianco. Un’iniziativa che ha fatto imbestialire la figlia di Ornella Muti accusandolo pubblicamente su Instagram.

La figlia di Ornella Muti si fa il bagno turco: il web si infiamma

Nelle ultime ore, invece, la bella Naike Rivelli ha infiammato il web per un’altra sua iniziativa. Nonostante abbia 45 anni la modella mantiene il fisico di una ragazzina, e una dimostrazione l’hanno avuta i follower attraverso uno scatto su IG. A quanto pare la figlia di Ornella Muti in questi giorni si trova a Parigi e, per ammazzare il tempo ha deciso di rilassarsi facendo un bagno turco.

Nella foto in questione la vediamo completamente svestita mentre si copre il giusto per non incorrere nella censura da parte del social. Tuttavia gran parte del suo corpo nudo è ben visibile. Un’immagine che ha ottenuto migliaia di likes e tantissimi complimenti. Ecco il post in questione: