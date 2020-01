‘Siamo sulla strada giusta…’: Tina Cipollari pronta alle nozze, un messaggio non lascia dubbi (FOTO)

Per ora, non si hanno certezze su una data, ma conoscendo il carattere di Tina Cipollari tutto può accadere a momenti. Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal settimanale Nuovo, le nozze potrebbero svolgersi nel mese di Marzo, motivo per cui l’opinionista ha deciso di perdere qualche chilo e ritornare in forma.

Intanto, sembra che anche il suo ruolo accanto a Gianni Sperti sia in bilico a seguito delle tante segnalazioni da parte del pubblico. Molti appassionati del programma, infatti, non amano vedere come la Cipollari tratta Gemma e avrebbero chiesto alla De Filippi di darle una regolata.