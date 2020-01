Cristian Imparato parla del morbo di Chron che gli ha cambiato la vita

Cristian Imparato scrive una lettera dedicata alla malattia che gli ha cambiato la vita, il Morbo di Crohn

Cristian Imparato racconta della malattia che gli ha cambiato la vita, ovvero il morbo di Crohn. Il noto cantante, classe 1966, è diventato molto famoso da quando ho partecipato al talent show di Canale 5 Io canto, all’età di 14 anni. Ora, si racconta davanti ai suoi follower, proprio come in passato aveva fatto in una nota trasmissione televisiva, raccontando la sua patologia.

Infatti, nel corso del Grande Fratello 16 a cui aveva partecipato come concorrente, aveva spiegato che questa malattia aveva cambiato per sempre la sua vita. Nell’ultimo post pubblicato sui social network ha voluto anche spiegare che oramai, questa malattia dura da 6 anni e gli ha dedicato una sorta di lettera.

Cristian Imparato e la battaglia quotidiana contro il morbo di Crohn

Nel post che Cristian Imparato ha pubblicato su Instagram, si legge una lettera indirizzata al morbo di Crohn. Gli dice che rappresenta la più grande sfida di tutta la sua vita ed è una cosa che l’ha cambiato profondamente.

Non si vergogna di nominare questa patologia anzi, ogni volta che si sente abbattuto cerca di combatterla. Lui spiega quanto sia stato forte per riuscire a rialzarsi e per cercare di mettere ko questa patologia. In pratica, una vera e propria sfida lanciata su una patologia che può diventare anche talvolta invalidante.

La confessione e la carriera da cantante

Intanto la sua carriera come cantante continua, dopo le difficoltà che ha avuto. Nel corso degli ultimi anni, si è trasformato in maniera molto forte con una serie di interventi di chirurgia estetica. Il cambiamento è stato radicale ed ha ottenuto anche molte critiche.

Ha spiegato che è molto attento all’alimentazione e soprattutto, ha raccontato davanti alle telecamere, che deve fare sempre una particolare alimentazione. Infatti, il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria cronica dell’intestino che costringe a prendere medicine ed a fare una dieta controllata.

Cristian Imparato ha iniziato a conviverci e anche a combatterla. Un’altra caratteristica importante della sua vita, è che ad oggi è famoso soprattutto per la sua carriera cinematografica e anche per quella televisiva.

Il 22enne, ha pubblicato diversi singoli, ma continua a far parlare di lui anche perché è molto seguito sui social network. L’ultimo post pubblicato in merito alla patologia ha avuto tantissimi mi piace e anche dei commenti di incoraggiamento da parte dei suoi Followers.