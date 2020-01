Grande Fratello Vip 4, Pago torna a parlare di Serena Enardu: “Non voglio avere ripensamenti in futuro”

E’ innegabile che parte del successo riscosso sin qui dal Grande Fratello Vip 4 è anche legato agli sviluppi della storia d’amore tra Pago e Serena Enardu. Il cantante in questa fase della sua nuova esperienza televisiva si dichiara combattuto tra ragione e sentimento.

Spesso il suo rapporto con l’ex protagonista di Uomini e Donne finisce al centro del discorso ed è inevitabile che lui finisca per fare nuove confessioni. La bella sarda nella seconda puntata del reality è entrata nella casa per dichiarare il suo amore per il cantate.

Una situazione che ha spiazzato chi credeva che la relazione tra i due fosse definitivamente tramontata. Da quel momento il nome di Serena Enardu è diventato, inevitabilmente, centro di chiacchiere e discussioni.

La storia di Pago e Serena Enardu

Pago e Serena Enardu sono entrati nel cast di Temptation Island per capire se il loro rapporto fosse ancora vivo dopo 7 anni di relazione. Il loro viaggio nei sentimenti è stato a dir poco accidentato. Lei sin dal suo ingresso lei si è avvicinata ad Alessandro, single con il quale ha creato un’intesa molto forte.

Grazie allo scambio di abbracci, carezzi e attenzioni si sono avvicinati sempre di più tanto da far ingelosire Pago. Quella che sembrava essere un’amicizia si è trasformata in qualcosa di più che ha mandato in crisi il cantante.

In conclusione è arrivato il tanto atteso falò di confronto finale. Uno scontro abbastanza duro nel quale i due si sono detti molte cose non solo relative al percorso televisivo che si stava per concludere. Al termine del confronto i due hanno deciso di prendere strade diverse.

Quando ormai la loro storia d’amore sembrava essere arrivata al capolinea il nuovo colpo di scena, sempre a favore di telecamera. Serena Enardu è entrata nella casa rivelando a Pago di essere ancora innamorata di lui e di voler ricostruire il rapporto.

Una dichiarazione che se da una parte ha reso felice il cantante, dall’altra l’ha messo in grossa difficoltà. Quest’ultimo, infatti, se con il cuore vorrebbe ritrovare quell’amore che sembrava perduto, dall’altra non riesce a superare le ferite che gli ha provocato l’esperienza a Temptation Island.

Le rivelazioni di Pago

Come detto in precedenza, capita abbastanza spesso che a Pago venga chiesto di Serena Enardu. Nell’ultimo confronto, avuto con Paola Di Benedetto, il cantante ha ammesso candidamente di provare ancora dei sentimenti molto forti. Nonostante questo, però, ancora molti dubbi attanagliano la sua mente più che il suo cuore.

Pago, infatti, è sicuro che il gesto di Serena sia autentico e dettato da sentimenti importanti, ma d’altro canto non vorrebbe prendere una decisione affrettata, per non avere ripensamenti in futuro. In tal senso l’esperienza al Grande Fratello potrebbe essere utile per trovare dentro di sé le risposte che da tempo cerca.