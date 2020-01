Elodie esce di seno, visione celestiale: l’intimo bianco non contiene le sue grazie, fan in delirio [FOTO]

Elodie al top tra il suo nuovo CD e la partecipazione a Sanremo 2020

Mancano pochi giorni ed uscirà il nuovo CD di Elodie. Infatti da venerdì 31 gennaio 2020 sarà disponibile in tutte le piattaforme online e anche nei negozi di dischi. Ma le novità per i numerosi fan della Di Patrizi non sono terminate qui.

Come ormai ben sapete l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sarà una dei 22 Big che parteciperanno alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Di solito il CD che contiene il brano sanremese esce in contemporanea della settimana in cui si svolge la kermesse, ma in questo caso la fidanzata di Marracash ha voluto anticipare tutti gli altri.

La Di Patrizi esce di seno su Instagram

Ma di recente la bella Elodie ha attirato l’attenzione del popolo del web per qualcos’altro. Infatti, tra le Stories del suo profilo Instagram è apparsa una foto davvero bollente. Nello specifico si vede la Di Patrizi che indossa un completino intimo bianco.

Fin qui nulla di strano se non fosse che la parte superiore era talmente striminzita da farle uscire il seno di fuori. Una figura celestiale che ha mandato in visibilio i suoi follower. Quest’ultimi,infatti, dopo essersi ripresi hanno inondato il post in questione di like e soprattutto di complimenti. (Continua dopo la foto)

Elodie: l’amore per Marracash e l’aneddoto accaduto a Sanremo 2017

L’estate appena trascorsa ha regalato grandi soddisfazioni ed Elodie. Infatti, oltre al grande successo ottenuto con Margarita, diventato un vero e proprio tormentone, con Marracash è nata una meravigliosa storia d’amore. Ora Sanremo, una manifestazione che la Di Patrizi conosce molto bene.

Infatti nel 2017 la cantante rubò una gruccia dall’hotel che la ospitava. Come lo sappiamo? Da una clip ironica girata dall’amica Emma Marrone, che la invitava a chiedere scusa a tutti. Un’amicizia che si era interrotta bruscamente e che è ripresa solo qualche mese fa dopo che la salentina si è operata per rimuovere un male.