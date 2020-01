Una Vita anticipazioni 26-31 gennaio: Telmo e Lucia si danno il primo bacio

Arrivano puntuali le anticipazioni di Una Vita dal 26 al 31 gennaio 2020 su Canale 5. Telmo e Lucia si daranno il primo bacio, ma non saranno contenti di come andranno le cose, sentendosi in colpa. Samuel partirà per un viaggio, deciso a scoprire qualcosa sul passato del suo rivale. Infine, Lolita sarà ancora impegnata a spezzare la maledizione di Cabrahigo.

Una Vita anticipazioni settimanali: Liberto salva Flora

Nelle prossime puntate della soap opera Celia si confiderà con Telmo dicendogli di essere convinta che Lucia non sia innamorata di Samuel. Nel frattempo, Jordi Barò riuscirà con una scusa ad allontanare Inigo dalla cioccolateria, così da restare solo con Flora.

In quel momento però, arriverà Liberto, che stenderà il malintenzionato con un pugno. Gli spoiler di Una Vita svelano inoltre che Ceferino e Casilda staranno per baciarsi, se l’uomo non cambiasse idea. Intanto, Samuel andrà a Segovia per indagare sul passato di Telmo, certo di trovare qualcosa di compromettente.

Stando agli spoiler della prossima settimana di Una Vita, questa sarà l’occasione per Lucia di stare da sola con il Martinez. Ceferino si innamorerà davvero di Casilda e desidererà restare nel quartierino, con grande gioia di Lolita.

Lucia e Telmo si baciano

Finalmente, arriverà il tanto atteso bacio tra Telmo e Lucia. I due però si sentiranno in colpa e il Martinez deciderà di espiare il suo peccato digiunando. Samuel invece raggiungerà Guillermo, al quale chiederà informazioni sull’odiato Martinez. Cosa scoprirà?

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, possiamo svelarvi che Guillermo, ingannato da Samuel, accetterà di andare ad Acacias per dare conforto spirituale a Telmo. Finalmente, Ceferino e Casilda si baceranno. L’uomo sentirà una forte attrazione per la domestica e non vorrà più fare ritorno a casa.

Ora, Lolita e Antonito sono liberi di sposarsi. Samuel tornerà dal suo breve viaggio e litigherà con Samuel in quanto non ha nessuna intenzione di voler restituire un quadro che ha restaurato a colei che le ha commissionato il lavoro. Telmo rivedrà il suo mentore e, facendosi coraggio, gli confesserà di essere innamorato di una donna.

La delusione di Ceferino

Infine, le anticipazioni di Una Vita della settimana dal 26 al 31 gennaio 2020 raccontabno che Lolita e Antonito saranno al settimo cielo per essere riusciti a spezzare la maledizione di Cabrahigo. Ceferino però si sentirà perso in giro, in quanto capirà che Casilda non è stata sincera con lui, giocando con i suoi sentimenti.