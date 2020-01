Alessia Marcuzzi troppo magra, fan preoccupati: al limite dell’anoressia (FOTO)

Alessia Marcuzzi eccessivamente dimagrita, cosa sta accadendo alla show girl

Alessia Marcuzzi da sempre è considerata una delle show girl più amate e seguite in televisione. Nonostante i suoi vari impegni in tv che con la sua linea di moda ‘La Pinella’, la giovane conduttrice è molto attiva sui social e proprio con i sui follower ama confrontarsi.

Un suo recente scatto, però, ha suscitato molta preoccupazione, tanto che qualcuno ha pensato che non stia bene di salute.

Alessia Marcuzzi troppo magra, fan preoccupati per la sua salute

Alessia Marcuzzi continua il suo grande successo in televisione. Dopo aver presentato vari reality attualmente la troviamo al timone de Le Iene, dove ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza di qualsiasi ruolo. Recentemente, però, un suo scatto su Instagram ha molto preoccupato i fan.

Nel dettaglio agli occhi dei followers, oltre alla sua bellezza non è passata inosservata la sua eccessiva magrezza, al punto che qualcuno si è davvero preoccupato. Alessia non è mai stata una donna dalle curve rotonde ma nella foto in questione, mettendo in evidenza le sue gambe lunghe e toniche qualcosa non torna.

La show girl è anoressica? Ecco la verità sulla sua salute

I fan, dopo lo scatto postato da Alessia Marcuzzi, dove indossa un mini abitino di lana che mette in evidenza le sue gambe, si sono seriamente preoccupati per le sue condizioni di salute. La bellissima show girl, si è sembrata molto più magra del solito, e ciò non ha fatto altro che allarmare i follower.

Molti, infatti, le hanno ricordato quanto fosse più bella se avesse qualche kilo in più. Tra i tanti commenti ricevuti qualcuno ha addirittura ipotizzato che molto probabilmente è diventata anoressica. Altri, invece, le hanno fatto notare quanto sia più bella adesso che prima, dandole addirittura 15 anni. Come si vede dall’immagine postata, Alessia Marcuzzi è perfettamente in salute e il suo fisico è sempre quello di un tempo. Nonostante le gravidanze, l’ex di Facchinetti è rimasta uguale: bella, sexy e sensuale.