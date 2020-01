Grande Fratello Vip 4, Clizia Incorvaia ammette:”Ivan è molto dolce, sensibile e simpatico però…”

Il Grande Fratello Vip 4 è ormai entrato nel vivo e le dinamiche consuete del reality più longevo della televisione cominciano a delinearsi. Simpatie, amicizie e complicità tra i vari concorrenti diventano pian piano sempre più palesi.

Tra i protagonisti di questa edizione ci sono anche Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez. Entrambi sono entrati per mettersi alle spalle una delusione amorosa, seppur vissuta in maniera completamente diversa.

La bella influencer ha chiuso il suo matrimonio con il cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, finendo su tutte le prime pagine dei giornali di gossip per come è arrivata. L’ex tronista di Uomini e Donne, invece, ha troncato la relazione con la sarda Sonia Pattarino, sua scelta proprio all’interno del dating show di canale 5.

La fine delle storie di Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez

Clizia Incorvaia è stata sposata con Francesco Sarcina. I due hanno avuto una lunga ed intensa storia d’amore. Qualche mese fa le pagine dei giornali di gossip e dei siti specializzati si sono riempite di dichiarazioni secondo le quale lei avrebbe tradito il marito con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

Si è così alzato un vero e proprio polverone mediatico. La bella influencer ha smentito categoricamente ogni accusa e ha rilanciato dicendo che aveva scoperto alcune chat del cantante con altre donne.

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, come già detto, si sono conosciuti durante l’esperienza a Uomini e Donne. Lui era seduto sul trono mentre lei è entrata in studio per corteggiarlo e per rubargli il cuore. E’ stata un’avventura durata alcuni mesi che sono stati molto intensi e ricchi di emozioni e colpi di scena.

Alla fine di un percorso abbastanza tormentato e ricco di alti e bassi la scelta dello spagnolo è ricaduta proprio sulla bella sarda. I due hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore lontani dalle telecamere ma sempre molto attivi sui social. All’improvviso, però, è arrivata la notizia della crisi. Nonostante abbiano provato a ritrovare la loro stabilità con un viaggio in Messico, al ritorno i due hanno deciso di prendere strade diverse.

La complicità tra Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez

In molti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 hanno notato che tra Ivan Gonzalez e Clizia c’è una certa complicità. I due passano molto tempo insieme durante il quale ridono, scherzano e si stuzzicano. Ovviamente le prese in giro e i pettegolezzi si sprecano visto che si tratta di uno degli argomenti più caldi della trasmissione.

Sulla questione è intervenuta la diretta interessata che, durante una chiacchierata con Paola Di Benedetto e Rita Rusic, ha ammesso che dal suo punto di vista Ivan è un bel ragazzo, sensibile e simpatico anche se tra di loro non c’è assolutamente nulla. Il difetto più grande che l’influencer è riuscita a trovare nello spagnolo è stato “l’eccesso di tartaruga”.