Al Bano, dedica d’amore per Loredana Lecciso, fan commossi

La dedica d’amore di Al Bano per Loredana Lecciso commuove i fan, ma risale a qualche tempo fa, cosa è successo?

C’è grande attesa per scoprire quale delle due donne che ha amato nella sua vita sceglierà Al Bano. Il gossip non si ferma e ogni movimento di questi tre personaggi è tenuto sotto osservazione, proprio per capire cosa potrà accadere.

L’attenzione ad oggi si concentra sulla ex compagna di Al Bano, Loredana Lecciso, che ha postato una dedica del cantante che ha fatto commuovere i fan.

L’ex di Al Bano ha infatti condiviso con i fan una dedica d’amore molto speciale, ma non è recente, e risale a qualche tempo fa. Le parole tenere e affettuose del cantante di Cellino San Marco sono arrivate nel cuore dei followers, che non hanno potuto fare a meno di commuoversi.

Loredana Lecciso e Al Bano di nuovo insieme?

La domanda che si fanno i fan da qualche settimana è: Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme? Dopo il post condiviso dalla Lecciso alcuni fan si erano quasi convinti che tutto fosse tornato come prima, ma non vi è alcuna conferma di questo.

E’ tuttavia vero che i due da qualche tempo si sono riavvicinati, ma non è dato sapere se fra loro sia tornato l’amore. In una passata intervista rilasciata a Barbara D’Urso la stessa Lecciso aveva detto che ad oggi sono più uniti di prima. Il senso delle parole dette dalla Lecciso era riferito alla famiglia che rappresentano insieme.

La dedica condivisa dalla Lecciso però ha fatto riaccendere nei fan la speranza di un ritorno di fiamma. Il filmato pubblicato sulla sua pagina Instagram ritrae Albano Carrisi ospite di un programma presentato da Sabrina Ferilli.

Nella dedica c’è una canzone scritta per la figlia

In questa occasione Al Bano aveva fatto una dedica d’amore molto speciale alla figlia Jasmine e alla mamma. Il cantante aveva dedicato alla figlia una canzone scritta alla sua nascita, come ha fatto anche per gli altri figli.

Come aveva dichiarato lo stesso Al Bano in una intervista passata, della figlia Jasmine ha detto che ha un carattere forte. La figlia è indipendente ma è anche una ragazza dolcissima. Il cantante ha anche sottolineato quanto fosse bella e femminile, e di come somigliasse molto alla madre.

Ad oggi Loredana Lecciso è una donna più matura e più consapevole di avere moltissime responsabilità. Ma comunque è anche una donna serena, e ha acquisito una forza che le permette di affrontare tutto.