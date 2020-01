Il Segreto anticipazioni spagnole: Isabel ordina l’assassinio di Matias

Cosa succederà nelle puntate della nuova stagione de Il Segreto di Puente Viejo? Marta e Adolfo non ascolteranno i loro genitori e continueranno a vedersi, mentre Isabel penserà di eliminare il problema dei minatori sovversivi ordinando l’assassinio di Matias.

Il Segreto, spoiler Spagna: Adolfo e Tomás scoprono il nascondiglio di Francisca

Nelle puntate iberiche della soap opera, Francisca sarà costretta a nascondersi nel padiglione della Casona come concordato con Isabel. La Montenegro non rivelerà nemmeno a Raimundo il luogo in cui si trova.

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni de Il Segreto, Ignacio deciderà do punire Rosa, che ha visto Adolfo nonostante sia stata invitata a non farlo. Successivamente, Isabel dirà ad Antoñita di aver intenzione di nascondere Francisca per molto tempo e che sarà lei ad occuparsi della matrona.

Matías ed Alicia saranno sempre più intimi e il Castaneda si sentirà in colpa nei confronti di Marcela. Come svelano le anticipazioni de Il Segreto, Tomas e Adolfo si recheranno nei pressi del padiglione, decisi a scoprire chi si nasconda in quella stanza.

Isabel ferma in tempo i ragazzi

Isabel fermerà i suoi figli alle porte del padiglione prima che sia troppo tardi e possano rovinarle i suoi piani. Cosa succederebbe infatti se Tomas e Adolfo scoprissero che la loro madre sta nascondendo la donna più potente del paese?

Nel frattempo, Manuela cercherà di mediare con Ignacio riguardo la punizione inflitta a Rosa, ma l’uomo sarà inflessibile. Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, sappiamo che Matías incontrerà di nuovo Alicia. Il tempo passato con lei non farà altro che confermargli il fatto che il suo matrimonio con Marcela è in crisi.

Isabel ordina a Maqueda di uccidere Matias

Isabel e Ignacio finiranno per litigare riguardo le rivolte operaie. I due non troveranno un accordo, fino a quando alla nobildonna non balenerà in testa un’idea terribile. Isabel suggerirà al marito di commissionare l’assassinio di Matias Castaneda, in modo da eliminare una volta per tutte il problema. Ad occuparsi di tutto sarà Maqueda.

Nelle prossime puntate de Il Segreto inoltre, Isabel dovrà assicurarsi che Francisca segua alla lettera le sue istruzioni. La Montenegro, dal canto suo, inizierà ad intuire che la Marchesa nasconde qualcosa di oscuro, visto il suo atteggiamento fuggitivo e poco chiaro.

Mentre Francisca continua a soffrire per la mancanza del suo Raimundo, Ignacio e Isabel definiranno gli ultimi dettagli per l’uccisione di Matias. Tuttavia, Tomas ascolterà l’intera conversazione nascosto dietro la porta e sarà l’unico a poter salvare il Castaneda da una morte certa. Riuscirà?