Il Segreto anticipazioni spagnole: Matias e Alicia si baciano

Grandi novità nelle puntate spagnole de Il Segreto, dove vedremo Matias e Alicia lasciarsi andare ad un bacio appassionato, mentre Marcela sarà alla locanda preoccupata per il marito. Nel frattempo, Isabel sarà decisa a far fuori il Castaneda, così da eliminare una volta per tutte il problema delle sommosse operaie.

Il Segreto spoiler: un incidente a Puente Viejo

Manuela ed Encarnación invece, rischieranno grosso cadendo in un profondo fossato. Alicia, Matías e Cosme non si fermeranno nel loro intento di aiutare gli operai e si metteranno d’impegno per trovare un piano.

Urrutia e Damián accorreranno in soccorso delle due donne e riusciranno a salvarle, sebbene con difficoltà. Le anticipazioni della telenovela Il Segreto svelano inoltre che Francisca avrà intenzione di comprare le terre intorno alla Casona, ma Isabel non sarà d’accordo. La nobildonna infatti, teme che la Montenegro possa riacquistare di nuovo potere.

Alicia e Matias si baciano

Continuando con le anticipazioni spagnole de Il Segreto, vedremo Marcela sempre più triste a causa delle assenze di Matias, sempre impegnato alla miniera. La Del Molino si accorgerà però che la sua grande mancanza è quella di Tomas, il suo amante. La donna sarà molto combattuta e non saprà prendere una decisione sul suo futuro sentimentale. Tomas non faciliterà le cose, in quanto non perderà occasione per stare da solo con Marcela.

Stando agli spoiler de Il Segreto, tutto sarà destinato a cambiare nel giro di poco tempo. Alicia, dopo una riunione con gli operai e Matias alla miniera, approfitterà di un momento di intimità con il Castaneda, finendo per baciarlo con passione.

Matias non si tirerà indietro e capirà di provare un sentimento per la sua compagna di lotta politica. Nel frattempo, Isabel aprirà per puro caso un libro di suo figlio Adolfo e scoprirà una lettera d’amore di Rosa, la figlia di Ignacio.

La nobildonna vorrà sapere la verità dal figlio, che cercherà di minimizzare la cosa. Tra i due giovani non potrà davvero esserci più niente? Lo sapremo con le prossime anticipazioni dell’amata soap opera Il Segreto in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5.